В Киеве уже больше 1,6 тысячи больных коронавирусом: свежая статистика

По состоянию на 6 мая в Киеве подтвердили уже 1651 случай коронавирусной инфекции.

Такие данные озвучил на брифинге мэр города Виталий Кличко (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

За сутки обнаружили 68 новых больных, 3 из них – медики. Всего за время пандемии в столице скончались 28 человек, 99 удалось выздороветь.

В Киеве уже больше 1,6 тысячи больных коронавирусом

В Киево-Печерской лавре подтвердили еще 17 случаев COVID-19.

За сутки, по данным Кличко, диагноз подтвердился у 21 женщины в возрасте от 23 до 76 лет, 45 мужчин в возрасте от 19 до 76 лет, а также у 1 девочки в возрасте 4 года и 1 мальчика в возрасте 5 лет.

В больницы столицы госпитализированы 24 пациента. Другие – лечатся на самоизоляции, под контролем медиков.

В больницах столицы от коронавируса лечатся 205 человек. Из них:

5 детей;

35 пациентов в тяжелом состоянии;

3 подключены к аппаратам вентиляции легких.

Также в стационарах находятся 67 киевлян с подозрением на коронавирус. Среди них – 8 детей.

Как сообщал OBOZREVATEL, количество больных коронавирусом в Украине уже превысило 13 тысяч.