Главная Новости
6 мая • обновлено в 22:55
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Жизнь столицы

В Киеве уже больше 1,6 тысячи больных коронавирусом: свежая статистика

2.8т
Читать материал на украинском

По состоянию на 6 мая в Киеве подтвердили уже 1651 случай коронавирусной инфекции.

Такие данные озвучил на брифинге мэр города Виталий Кличко (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

За сутки обнаружили 68 новых больных, 3 из них – медики. Всего за время пандемии в столице скончались 28 человек, 99 удалось выздороветь.

В Киеве уже больше 1,6 тысячи больных коронавирусом

В Киеве уже больше 1,6 тысячи больных коронавирусом

В Киево-Печерской лавре подтвердили еще 17 случаев COVID-19.

За сутки, по данным Кличко, диагноз подтвердился у 21 женщины в возрасте от 23 до 76 лет, 45 мужчин в возрасте от 19 до 76 лет, а также у 1 девочки в возрасте 4 года и 1 мальчика в возрасте 5 лет.

В больницы столицы госпитализированы 24 пациента. Другие – лечатся на самоизоляции, под контролем медиков.

В больницах столицы от коронавируса лечатся 205 человек. Из них:

  • 5 детей;

  • 35 пациентов в тяжелом состоянии;

  • 3 подключены к аппаратам вентиляции легких.

Также в стационарах находятся 67 киевлян с подозрением на коронавирус. Среди них – 8 детей.

Как сообщал OBOZREVATEL, количество больных коронавирусом в Украине уже превысило 13 тысяч.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Автор
Ирина Кулинич
Тема
Новости Киева и Киевской области
Персона
Виталий Кличко
Место
Украина Киев
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
3
Смешно
2
Интересно
3
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кияни Жизнь столицы

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 13184.

    Вылечились: 2097. Умерли: 327.

  • В мире заболели уже более 3,7 миллиона человек, погибли – 261 тысяча.

  • Исследователи установили связь между ожирением и смертностью от коронавируса.

  • Ученые заявили об активных мутациях COVID-19 – их уже было 198!

  • Оказывается, что коронавирусом можно заразиться дома: чего нужно опасаться.

Новости Киева

Топ-публикации

Топ-блоги