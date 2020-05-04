В Киеве – уже более 1500 случаев коронавируса: COVID-19 ударил по молодым

В Киеве среди людей, у которых за минувшие сутки обнаружили коронавирус COVID-19, 15 женщин в возрасте от 27 до 81 лет, восемь мужчин в возрасте от 19 до 74 лет и 17-летний парень.

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Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко во время брифинга 4 мая, который транслировала пресс-служба КГГА на своем Youtube-канале (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Количество киевлян, у которых за прошедшие сутки лабораторно подтвердили заболевания коронавирусом, увеличилось еще на 24 человека. Один случай, к сожалению, летальный. На сегодня в столице уже 1535 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", – заявил он и добавил, что в городе от коронавируса умерли 27 человек.

В Киеве – уже более 1500 случаев коронавируса. Иллюстрация

"За прошедшие сутки болезнь подтвердили у 15 женщин в возрасте от 27 до 81 лет, восьми мужчин от 19 до 74 лет и у парня, которому 17 лет", – подчеркнул Кличко.

В больницы столицы были госпитализированы 10 из этих людей, другие остались на самоизоляции, под контролем медиков.

Статистика заболеваемости коронавирусом в Киеве Telegram/Виталий Кличко

Статистика заболеваемости коронавирусом в Киеве Telegram/Виталий Кличко

"Несколько дней число тех, у кого обнаружили вирус, несколько уменьшается. Но вместе с тем растет число инфицированных, которым требуется госпитализация. Сегодня в стационарах городских больниц с диагнозом коронавирус находятся 215 пациентов, в том числе четверо детей. С подозрением на COVID-19 – 68 больных. С пневмониями – целом 413 пациентов", – отметил глава Киева.

Как сообщалOBOZREVATEL, в Киеве и области по состоянию на утро 4 мая было зафиксировано 2388 подтвержденных случаев коронавируса COVID-19.