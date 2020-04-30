В Киеве уже более 1400 случаев коронавируса: под удар снова попали дети

В Киеве среди людей, у которых за последние сутки обнаружили коронавирус COVID-19, 31 женщина в возрасте от 18 до 84 лет, 18 мужчин в возрасте от 22 до 84 лет, а также 11 детей до 17 лет (четыре девочки и семь мальчиков).

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Об этом заявил мэр столицы Украины Виталий Кличко во время брифинга 30 апреля, который транслировала пресс-служба КГГА на своем YouTube-канале (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Сегодня у нас плюс 60 человек, у которых за прошедшие сутки подтвердили заболевания коронавирусом. Среди них трое медиков. Один случай, к сожалению, летальный. На сегодня в столице уже 1401 подтвержденный случай заболевания COVID-19", – подчеркнул Кличко.

В Киеве уже более 1400 случаев коронавируса. Иллюстрация

"Заболели: 31 женщина в возрасте от 18 до 84 лет и четыре девочки в возрасте до 17 лет, 18 мужчин в возрасте от 22 лет до 84 и семь мальчиков до 17 лет", – добавил он.

По словам чиновника, один зараженный – из Киево-Печерской лавры. В больницы Киева госпитализировали 25 пациентов, другие – остались на самоизоляции, под контролем медиков.

Статистика заболеваемости коронавирусом в Киеве Telegram/Виталий Кличко

Статистика заболеваемости коронавирусом в Киеве Telegram/Виталий Кличко

"Всего в стационарах городских больниц сегодня находятся 193 человека с подтвержденным диагнозом коронавирус. В частности, четверо детей. Еще 64 пациента, из которых шесть детей, – с подозрением на COVID-19. 32 человека – в тяжелом состоянии, один подключен к аппарату искусственной вентиляции легких", – заявил мэр Киева.

По его словам, в то же время от воспаления легких в стационарах по состоянию на 30 апреля лечились 384 больных.

"За прошедшие сутки (от COVID-19. – Ред.) выздоровели еще шесть человек. Всего за это время коронавирус преодолели 75 человек", – подытожил Кличко.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве и области по состоянию на утро 30 апреля подтвердили 2065 случаев коронавируса COVID-19.

Мы заботимся о вашем здоровье, оставайтесь дома и все необходимое заказывайте он-лайн на нашем разделе Промокоды.