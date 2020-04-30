В Киеве уже более 1400 случаев коронавируса: под удар снова попали дети

В Киеве среди людей, у которых за последние сутки обнаружили коронавирус COVID-19, 31 женщина в возрасте от 18 до 84 лет, 18 мужчин в возрасте от 22 до 84 лет, а также 11 детей до 17 лет (четыре девочки и семь мальчиков).

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Об этом заявил мэр столицы Украины Виталий Кличко во время брифинга 30 апреля, который транслировала пресс-служба КГГА на своем Youtube-канале (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Сегодня у нас плюс 60 человек, у которых за прошедшие сутки подтвердили заболевания корнавирусом. Среди них трое медиков. Один случай, к сожалению, летальный. На сегодня в столице уже 1401 подтвержденный случай заболевания COVID-19", – подчеркнул Кличко.

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