В Киеве уже 30 тысяч заразились COVID-19: прибавилось почти 600 больных
Коронавирусом в Киеве за сутки заразились 598 человек
Скончались от болезни еще 12 пациентов, выздоровели – 186
В Киевской области зафиксировали 232новых зараженных
За минувшие сутки, 16 октября, коронавирусом в Киеве заразились 598 человек, что стало рекордом по суточному приросту с начала пандемии.
Об этом свидетельствуют данные сайта СНБО. В Киевской области зафиксировали 232 новых зараженных. Всего в столице инфицированы уже 30 010 человек, в области – 12 439 больных.
Скончались от COVID-19 в Киеве всего 569 человек (+12 за сутки), вылечились 10 661 пациентов (+186). Продолжают бороться с вирусом 18 780 инфицированных.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, по состоянию на утро субботы, 17 октября, в Украине официально подтвержден 293 641 случай коронавирусной инфекции. Из них 6 410 – обнаружены за прошедшие сутки, что стало новым рекордом по суточному приросту.