В Киеве увеличили количество койкомест из-за стремительного роста больных коронавирусом

Киев продолжает увеличивать количество койкомест для приема больных коронавирус. Уже подготовили почти 4000 коек в 24 коммунальных медучреждениях.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил во время брифинга, отметив, что на этой неделе город определил почти 800 коек в четырех городских больницах.

"И их сейчас готовят для приема больных коронавирусом – в больницах №3, 5, 7 и 12", – отметил Кличко.

Также увеличили количество койкомест для приема больных коронавирусом в роддоме №3 и в Центре нефрологии и диализа.

По словам Кличко, на сегодня заполненность коек в столице составляет почти 62%.

"Количество киевлян, которые нуждаются в госпитализации, к сожалению, не уменьшается. Сегодня в стационарах медучреждений города лечатся 2011 больных коронавирус, из них 39 детей. В тяжелом состоянии находятся 547 пациентов. Кислородную поддержку получают 797 человек. Под аппаратами ИВЛ – 38 больных", – сообщил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, коронавирусом в Киеве впервые заразились больше тысячи человек за сутки.