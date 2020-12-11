Киев остановился в масштабных пробках из-за непогоды

В Киеве в пятницу, 11 декабря, из-за гололеда образовались серьезные пробки на дорогах города.

По данным Google Maps, движение в сторону правого берега затруднено на мостах: Северном, Метро, Патона, Дарницком и Южном (чтобы посмотреть карты, проскролльте страницу до конца).

Из-за ДТП тянется проспект Победы, на участке дороги от станции метро "Житомирская" и до "Шулявская". Кроме того, сложности с проездом имеются на проспектах Соборности, Броварском, Романа Шухевича и Николая Бажана, Большой Окружной, улице Елены Телиги.

Из-за ДТП сложности на проспекте Победы. Google Maps

Пробки в центре города. Google Maps

Сложности с движением на всех мостах Киева. Google Maps

В Киевавтодоре сообщили, что 36 бригад по ручной уборке в ночь с 10 на 11 декабря обрабатывали тротуары и остановки. Всего с начала непогоды использовано 2143,7 тонн соли, 99,6 тонн песчано-солевой смеси, 258,3 тонн жидких хлоридов.

В Киевпасстранс сообщили, что в связи со сложными погодными условиями с начала движения на всех маршрутах общественного транспорта введено оперативное положение - курсирование с отклонением от графика движения. Из-за непогоды даже временно приостанавливали работу Киевского фуникулера

Из-за ухудшения погодных условий задерживается движение троллейбусов № 1,11,12, 14, 38, 45 на следующих улицах: Науки, Бастионная, Московская и Максимовича. По техническим причинам задерживается движение трамваев №3 на станции "Ромена Роллана", а также № 14 и 15 на площади Лукьяновская.