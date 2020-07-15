В Киеве устроили сразу три митинга: какие требования озвучили. Фото и видео

В Киеве в среду, 15 июля, начались три митинга. Под ВРУ собрались представители Ассоциации городов Украины из разных регионов, возмущенные возможным районированием областей, а также экоактивисты. У Кабмина на протесты вышли рестораторы из-за запрета работать после 23:00.

Журналист OBOZREVATEL побывал под парламентом и узнал, что первые требовали отправить проект постановления о создании и ликвидации районов №3650 на доработку или снять с повестки дня (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

В частности, на эту акцию приехали жители Переяслав-Хмельницкого, Васильковского (Киевщина), Каменец-Подольского (Хмельницкая область) и Верховинского (Прикарпатье) районов. Митингующие принесли под ВРУ рупор и плакаты. Людей не устраивает предложенная в проекте постановления схема слияния или разделения территорий.

В Киеве на митинг вышли представители Ассоциации городов Украины, возмущенные возможным районированием областей

В Киеве на митинг вышли представители Ассоциации городов Украины, возмущенные возможным районированием областей

В Киеве на митинг вышли представители Ассоциации городов Украины, возмущенные возможным районированием областей

Так, мэр города Васильков Владимир Сабадаш, который прибыл на митинг, рассказал, что в случае такого районирования Васильковщина будет разделена на куски.

"Люди из Васильковщины, из города Василькова вышли с требованием не голосовать сегодня постановление №3650, потому что по нашему глубокому убеждению оно несправедливо, ведь не учитывает очень много количественных и качественных показателей по районуванию в Киевской области", – подчеркнул он.

По словам чиновника, люди уже общались с народными депутатами, и большое количество избранников обещали не голосовать за это постановление.

В Киеве на митинг вышли представители Ассоциации городов Украины, возмущенные возможным районированием областей

В Киеве на митинг вышли представители Ассоциации городов Украины, возмущенные возможным районированием областей

В Киеве на митинг вышли представители Ассоциации городов Украины, возмущенные возможным районированием областей

Как написали на странице PavlovskyNews в Telegram, также под Радой собрались активисты, недовольные ситуацией с отходами. Неподалеку произошли столкновения с правоохранителями, ведь митингующим не позволили пронести пакеты с мусором под парламент. Полиция аргументировала это тем, что в пакетах отходы, которые невозможно проверить.

Так, 15 июня в Раде должны рассмотреть законопроект №2207-1-д "Об управлении отходами". Активисты хотели поддержать его.

В Киеве на митинг вышли экоактивисты

В Киеве на митинг вышли экоактивисты

Также под Кабмином рестораторы выставили пустые стулья в знак протеста из-за ограничения работы заведений после 23:00. Они пришли с табличками "Хочу, как "Велюр" (Ресторан "слуги народа" Николая Тищенко, заведение призвало киевлян приходить в ночное время. – Ред.). По словам журналистов, таким образом митингующие намекали правительству о выборочном ограничении времени работы мест общественного питания. Также рестораторы удивляются, почему можно работать вечером, но запрещено ночью.

В Киеве на митинг вышли рестораторы

В Киеве на митинг вышли рестораторы

В Киеве на митинг вышли рестораторы

Пост в сети Скриншот

Пост в сети Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, 2 июля в центре Киева полиция усилила меры безопасности на время анонсированной акции представителей одной из политических партий.