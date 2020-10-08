В Киеве устроили огненный протест против флага ЛГБТ на торговом центре

В центре Киева под ТРЦ "Гулливер" представители "Нацкорпуса" провели акцию с файерами в знак протеста против демонстрации на здании флага ЛГБТ.

О мероприятии активисты сообщили в Telegram-канале организации. По их мнению, решение руководства ТРЦ дискредитирует Украину и создает искусственный конфликт внутри общества.

В "Нацкорпусе" подчеркнули, что акция носила исключительно мирный информативный характер.

Националисты традиционно жгли файеры, раздавали листовки с надписью "ориентация не важнее людских жизней".

По словам одного из участников мероприятия, демонстрация флага началась в тот день, когда в Харькове прощались с погибшими в авиакатастрофе Ан-26 курсантами.

Националисты жгли файеры. Facebook Яна Доброносова

К протестующим вышла pr-директор "Гулливера" Татьяна Атаджанова, которая объяснила, что за 7 лет ТРЦ провел 128 социальных проектов. Например, на День независимости компания транслирует на своем здании национальный флаг, а в прошлом году показывала фотографии погибших героев АТО.

По словам Атаджановой, флаг ЛГБТ появился на здании как реклама, за которую заплатили деньги. Она также подчеркнула, что на изображении нет никаких призывов – это всего лишь цветной флаг.

Акция закончилась около 19:30.

Анонс акции протеста. Telegram-канал Нацкорпуса

Националисты провели мирную акцию. Telegram-канал PavlovskyNEWS

Главный лозунг мероприятия – "ориентация не важнее людских жизней". Telegram

Как сообщал OBOZREVATEL, в центре Одессы проведение Марша равенства закончилось дракой между представителями ЛГБТ-сообщества и националистами.