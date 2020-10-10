В Киеве устроили митинг под ОП: требовали освободить узников Кремля

Дарья Дурова Жизнь столицы 20:37, 10.10.2020

В Киеве вечером 10 октября началась всеукраинская акция "Напомни о каждом" в поддержку граждан, которые находятся в плену в России и на временно оккупированном Донбассе.

Подобные митинги прошли во многих городах Украины, передает "Укринформ". Как пишет PavlovskyNews в Telegram, на акцию в столице пришли около 300 человек. При этом "Укринформ" пишет, что на улицу вышли десятки людей.

Люди требовали освободить узников Кремля.
Укринформ; Геннадий Минченко
В руках они держали фото заключенных.
Укринформ; Геннадий Минченко

Участники мероприятия собрались рядом с памятником князю Ярославу Мудрому у Золотых ворот. Далее марш пошел к Офису президента.

Люди держали в руках фото пленников и плакаты с надписью: "Освободить узников Кремля".

Акция "Напомни о каждом" в Киеве.
Укринформ; Геннадий Минченко

Участники марша также потребовали принятия закона о статусе пленного, чтобы такие люди имели социальную помощь и соцгарантии, а боевики несли наказания за преступления.

Участница акции "Напомни о каждом".
Укринформ; Геннадий Минченко
Марш стартовал от Золотых ворот.
Укринформ; Геннадий Минченко
Главная цель митинга – чтобы не забывали о каждом пленнике.
PavlovskyNews / Telegram
Событие произошло вечером субботы.
PavlovskyNews / Telegram
Люди пришли на акцию с плакатами.
PavlovskyNews / Telegram
Фото с марша в Киеве.
PavlovskyNews / Telegram

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что представители Украины в Трехсторонней контактной группе занимаются вопросами освобождения из плена "Л/ДНР" только тех людей, кто воевал за Украину или заключенных за проукраинскую позицию.

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