В Киеве устроили митинг под ОП: требовали освободить узников Кремля

В Киеве вечером 10 октября началась всеукраинская акция "Напомни о каждом" в поддержку граждан, которые находятся в плену в России и на временно оккупированном Донбассе.

Подобные митинги прошли во многих городах Украины, передает "Укринформ". Как пишет PavlovskyNews в Telegram, на акцию в столице пришли около 300 человек. При этом "Укринформ" пишет, что на улицу вышли десятки людей.

Участники мероприятия собрались рядом с памятником князю Ярославу Мудрому у Золотых ворот. Далее марш пошел к Офису президента.

Люди держали в руках фото пленников и плакаты с надписью: "Освободить узников Кремля".

Участники марша также потребовали принятия закона о статусе пленного, чтобы такие люди имели социальную помощь и соцгарантии, а боевики несли наказания за преступления.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что представители Украины в Трехсторонней контактной группе занимаются вопросами освобождения из плена "Л/ДНР" только тех людей, кто воевал за Украину или заключенных за проукраинскую позицию.