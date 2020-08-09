В Киеве устроили акцию в поддержку белорусов в день выборов: фоторепортаж

Вероника Ковбасюк Жизнь столицы 23:44, 9.08.2020 Обновлено: 23:44, 9.08.2020

В Киеве в воскресенье, 9 августа, прошла акция поддержки демократических выборов в Беларуси.

Как сообщило издание #Буквы, принять участие в ней решили белорусы, которые проживают в Киеве, а также украинцы, которые хотят поддержать жителей другой страны (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В Киеве устроили акцию в поддержку белорусов в день выборов
#Буквы
В Киеве устроили акцию в поддержку белорусов в день выборов
#Буквы
В Киеве устроили акцию в поддержку белорусов в день выборов
#Буквы
В Киеве устроили акцию в поддержку белорусов в день выборов
#Буквы
В Киеве устроили акцию в поддержку белорусов в день выборов
#Буквы

По словам активистов, многие события последнего месяца в Беларуси, показали, что эти выборы “нельзя считать свободными”. Люди потребовали дать возможность белорусскому народу сделать независимый выбор.

В Киеве устроили акцию в поддержку белорусов в день выборов
#Буквы
В Киеве устроили акцию в поддержку белорусов в день выборов
#Буквы
В Киеве устроили акцию в поддержку белорусов в день выборов
#Буквы
В Киеве устроили акцию в поддержку белорусов в день выборов
#Буквы
В Киеве устроили акцию в поддержку белорусов в день выборов
#Буквы

Сначала они скандировали: “Жыве Беларусь!”, “Долой Лукашенко!” и “Свабоду Беларуси!”. После начала акции участники пошли к посольству Республики Беларусь.

В Киеве устроили акцию в поддержку белорусов в день выборов
#Буквы
В Киеве устроили акцию в поддержку белорусов в день выборов
#Буквы
В Киеве устроили акцию в поддержку белорусов в день выборов
#Буквы
В Киеве устроили акцию в поддержку белорусов в день выборов
#Буквы
В Киеве устроили акцию в поддержку белорусов в день выборов
#Буквы

Они заявили,что не выпустят авто посла из посольства, пока не пустят всех, кто стоял в очередях с самого утра, и зачислят все голоса. В 20 часов к активистам вышел представитель и объявил, что участок закрыт.

В Киеве устроили акцию в поддержку белорусов в день выборов
#Буквы
В Киеве устроили акцию в поддержку белорусов в день выборов
#Буквы
В Киеве устроили акцию в поддержку белорусов в день выборов
#Буквы
В Киеве устроили акцию в поддержку белорусов в день выборов
#Буквы
В Киеве устроили акцию в поддержку белорусов в день выборов
#Буквы

Читайте текстовую трансляцию OBOZREVATEL о том, как прошли самые скандальные выборы президента Беларуси, по ссылке.

Комментировать
Кияни Жизнь столицы

Смотрите также

Кравчук: я знаю, как вернуть Донбасс, есть четкие красные линии, уже подписывал соглашение о распаде СССР

За 100 дней в Новой Зеландии не было ни одного случая COVID-19: как удалось победить пандемию

Результаты выборов президента Беларуси: ЦИК дал первые данные

Украинец Зозуля признан самым ценным футболистом в испанском клубе

В Китае появился новый смертельный вирус: передается через клещей