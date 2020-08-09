В Киеве устроили акцию в поддержку белорусов в день выборов: фоторепортаж

В Киеве в воскресенье, 9 августа, прошла акция поддержки демократических выборов в Беларуси.

Как сообщило издание #Буквы, принять участие в ней решили белорусы, которые проживают в Киеве, а также украинцы, которые хотят поддержать жителей другой страны (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В Киеве устроили акцию в поддержку белорусов в день выборов #Буквы

В Киеве устроили акцию в поддержку белорусов в день выборов #Буквы

В Киеве устроили акцию в поддержку белорусов в день выборов #Буквы

В Киеве устроили акцию в поддержку белорусов в день выборов #Буквы

В Киеве устроили акцию в поддержку белорусов в день выборов #Буквы

По словам активистов, многие события последнего месяца в Беларуси, показали, что эти выборы “нельзя считать свободными”. Люди потребовали дать возможность белорусскому народу сделать независимый выбор.

В Киеве устроили акцию в поддержку белорусов в день выборов #Буквы

В Киеве устроили акцию в поддержку белорусов в день выборов #Буквы

В Киеве устроили акцию в поддержку белорусов в день выборов #Буквы

В Киеве устроили акцию в поддержку белорусов в день выборов #Буквы

В Киеве устроили акцию в поддержку белорусов в день выборов #Буквы

Сначала они скандировали: “Жыве Беларусь!”, “Долой Лукашенко!” и “Свабоду Беларуси!”. После начала акции участники пошли к посольству Республики Беларусь.

В Киеве устроили акцию в поддержку белорусов в день выборов #Буквы

В Киеве устроили акцию в поддержку белорусов в день выборов #Буквы

В Киеве устроили акцию в поддержку белорусов в день выборов #Буквы

В Киеве устроили акцию в поддержку белорусов в день выборов #Буквы

В Киеве устроили акцию в поддержку белорусов в день выборов #Буквы

Они заявили,что не выпустят авто посла из посольства, пока не пустят всех, кто стоял в очередях с самого утра, и зачислят все голоса. В 20 часов к активистам вышел представитель и объявил, что участок закрыт.

В Киеве устроили акцию в поддержку белорусов в день выборов #Буквы

В Киеве устроили акцию в поддержку белорусов в день выборов #Буквы

В Киеве устроили акцию в поддержку белорусов в день выборов #Буквы

В Киеве устроили акцию в поддержку белорусов в день выборов #Буквы

В Киеве устроили акцию в поддержку белорусов в день выборов #Буквы

Читайте текстовую трансляцию OBOZREVATEL о том, как прошли самые скандальные выборы президента Беларуси, по ссылке.