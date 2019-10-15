"Владимир Ильич Бальзак": в Киеве ажиотаж из-за странного памятника

Жителей Киева повеселил памятник писателю Оноре де Бальзаку, который в столице Украины открыло посольство Франции к его 220-летнему юбилею.

Бюст появился 21 сентября на улице Бульварно-Кудрявская. В сети бурно отреагировали, поскольку лицо сочли поразительно похожим на советского вождя Владимира Ильича Ленина (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Примечательно, что памятник создали еще в 1965 году. Не исключено, что бюст просто решили переделать, изменив некоторые детали.

Новости В Киеве предложили снести известный советский памятник

Писатель Оноре де Бальзак 100v.com.ua

Памятник Бальзаку, который установили в Киеве Facebook Алексея Савенко

Памятник Бальзаку, который установили в Киеве Facebook Сергея Воронцова

Памятник Бальзаку, который установили в Киеве Укринформ

"Владимир Ильич Бальзак в Киеве", "Кто-то удачно пристроил найденного на заднем дворе мастерских недоделаного Ленина. Всё в дело", "Торжественно открыли новый памятник Ленину. Но для конспирации назвали Бальзаком. А по факту. Ну гляньте – Ильич же ж!" – отреагировали киевляне в Facebook.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве установили странный памятник в честь погибшего российского оппозиционера Бориса Немцова.

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