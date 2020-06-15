В Киеве установили новый антирекорд нарушения скорости: украинцы возмущены. Фото

Камеры автоматической видеофиксации в Киеве зафиксировали новые антирекорды нарушения скоростного режима.

За день, 13 июня, в столице было замечено 45 автомобилей, которые двигались со скоростью более 170 км/ч. Один из водителей на Toyota RAV-4 нарушил ПДД 12 раз, сообщает пресс-служба Патрульной полиции Украины.

Нарушители скоростного режима в Киеве Пресс-служба Патрульной полиции Украины

Наибольшей скорость была у автомобиля Mercedes S63, он разогнался до 217 км/ч, а также у Audi Q7 – 206 км/ч.

Рекордные нарушения камеры зафиксировали на автодороге М03 Киев-Харьков-Довжанский, где разрешена скорость до 110 км/ч.

Нарушители скоростного режима в Киеве Пресс-служба Патрульной полиции Украины

Нарушители скоростного режима в Киеве Пресс-служба Патрульной полиции Украины

Пользователи социальной сети возмутились скоростью, с которой ездят водители по Киеву. Некоторые не понимают, как в столице можно было разогнаться до 217 км/ч.

Нарушители скоростного режима в Киеве Пресс-служба Патрульной полиции Украины

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