В Киеве установили новый антирекорд нарушения скорости: украинцы возмущены. Фото

Карина Бондаренко Жизнь столицы 06:05, 15.06.2020

Камеры автоматической видеофиксации в Киеве зафиксировали новые антирекорды нарушения скоростного режима.

За день, 13 июня, в столице было замечено 45 автомобилей, которые двигались со скоростью более 170 км/ч. Один из водителей на Toyota RAV-4 нарушил ПДД 12 раз, сообщает пресс-служба Патрульной полиции Украины.

Нарушители скоростного режима в Киеве
Пресс-служба Патрульной полиции Украины

Наибольшей скорость была у автомобиля Mercedes S63, он разогнался до 217 км/ч, а также у Audi Q7 – 206 км/ч.

Рекордные нарушения камеры зафиксировали на автодороге М03 Киев-Харьков-Довжанский, где разрешена скорость до 110 км/ч.

Нарушители скоростного режима в Киеве
Пресс-служба Патрульной полиции Украины
Нарушители скоростного режима в Киеве
Пресс-служба Патрульной полиции Украины

Пользователи социальной сети возмутились скоростью, с которой ездят водители по Киеву. Некоторые не понимают, как в столице можно было разогнаться до 217 км/ч.

Нарушители скоростного режима в Киеве
Пресс-служба Патрульной полиции Украины

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • на дорогах Киева с 00:00 1 июня заработали 20 камер автоматической фиксации нарушений ПДД. Они измеряют только скоростной режим движения транспорта на дорогах и в случае выявления правонарушения автоматически его фиксируют.

  • Первый нарушитель попал на камеры в Соломенском районе Киева. Это была женщина, которая превысила скорость на 5 км.

  • На трассе Киев – Харьков зафиксировали новый антирекорд нарушения скорости. Авто разогналось до 237 км/ч

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