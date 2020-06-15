В Киеве установили новый антирекорд нарушения скорости: украинцы возмущены. Фото
Нарушители скоростного режима в Киеве
Камеры автоматической видеофиксации в Киеве зафиксировали новые антирекорды нарушения скоростного режима.
За день, 13 июня, в столице было замечено 45 автомобилей, которые двигались со скоростью более 170 км/ч. Один из водителей на Toyota RAV-4 нарушил ПДД 12 раз, сообщает пресс-служба Патрульной полиции Украины.
Нарушители скоростного режима в Киеве
Наибольшей скорость была у автомобиля Mercedes S63, он разогнался до 217 км/ч, а также у Audi Q7 – 206 км/ч.
Рекордные нарушения камеры зафиксировали на автодороге М03 Киев-Харьков-Довжанский, где разрешена скорость до 110 км/ч.
Нарушители скоростного режима в Киеве
Нарушители скоростного режима в Киеве
Пользователи социальной сети возмутились скоростью, с которой ездят водители по Киеву. Некоторые не понимают, как в столице можно было разогнаться до 217 км/ч.
В Киеве установили новый антирекорд нарушения скорости: украинцы возмущены. Фото
В Киеве установили новый антирекорд нарушения скорости: украинцы возмущены. Фото
В Киеве установили новый антирекорд нарушения скорости: украинцы возмущены. Фото
В Киеве установили новый антирекорд нарушения скорости: украинцы возмущены. Фото
В Киеве установили новый антирекорд нарушения скорости: украинцы возмущены. Фото
В Киеве установили новый антирекорд нарушения скорости: украинцы возмущены. Фото
Нарушители скоростного режима в Киеве
Как сообщал OBOZREVATEL:
на дорогах Киева с 00:00 1 июня заработали 20 камер автоматической фиксации нарушений ПДД. Они измеряют только скоростной режим движения транспорта на дорогах и в случае выявления правонарушения автоматически его фиксируют.
Первый нарушитель попал на камеры в Соломенском районе Киева. Это была женщина, которая превысила скорость на 5 км.
На трассе Киев – Харьков зафиксировали новый антирекорд нарушения скорости. Авто разогналось до 237 км/ч