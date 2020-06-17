В Киеве усилили контроль за карантином: что грозит нарушителям

Мэр Киева Виталий Кличко отметил, что в столице усилен контроль за соблюдением карантинных ограничений, и напомнил, что грозит их нарушителям.

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На брифинге глава украинской столицы отметил, что специально сформированные патрули из представителей различных органов власти ежедневно осуществляют рейды с проверками в местах скопления людей (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Хочу обратить внимание на то, что город усиливает контроль за соблюдением карантинных требований и правил безопасности. Во всех районах столицы уже работают мобильные группы контроля за соблюдением карантинных требований. Эти группы состоят из представителей районных госадминистраций, Госпродпотребслужбы, департамента благоустройства, Национальной полиции и муниципальной охраны", – пояснил мэр.

По его словам, эти группы ежедневно проверяют соблюдение противоэпидемических требований в деятельности предприятий торговли, общественного питания, бытовых услуг и тому подобное. И в случае несоблюдения работниками или посетителями установленных правил составляют протокол об административном нарушении.

"Напомню, штрафы за такие нарушения для граждан составляют от 17 до 51 000 гривен, а заведение ждет штраф от 34 до 340 000. А в случае выявления значительных нарушений заведение могут закрыть до их устранения", – предупредил Кличко.

Он подчеркнул, что за месяц работы группы проверили уже более 2000 объектов и составили 325 протоколов о нарушениях.

Все они касались работы ресторанов и ночных клубов, которые еще не имели права открываться, а также несоблюдение масочного режима и социальной дистанции гражданами.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, что в Украине намерены усилить административную ответственность за несоблюдение масочного режима в помещениях и общественном транспорте.