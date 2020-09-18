В Киеве ураган посрывал крыши и повалил деревья. Фото и видео непогоды

Виктория Довгань Жизнь столицы 11:00, 18.09.2020 Обновлено: 11:07, 18.09.2020

Вечером 17 сентября Киевом пронесся мощный шквал с грозой, который наделал в городе беды. Так, непогода затопила паркинг с электромобилями и повалила на землю огромные деревья.

Кроме того, как сообщает ТСН, на мосту Патона сильный ветер сдвинул пластиковую ограду, которая разделяет полосы, а на одной из многоэтажек едва не оторвал часть кровли балкона верхнего этажа (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Ураган в столице повалил деревья на дорогу.
Скриншот видео
В Киеве ливень затопил паркинг с электромобилями.
Скриншот видео

Чтобы справиться с последствиями стихии, киевская дорожная служба была вынуждена всю ночь работать в усиленном режиме.

Шквал даже сорвал часть кровли.
Скриншот видео
На мосту Патона ветер двинул ограждение между полосами.
Скриншот видео

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