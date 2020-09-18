В Киеве ураган посрывал крыши и повалил деревья. Фото и видео непогоды

Вечером 17 сентября Киевом пронесся мощный шквал с грозой, который наделал в городе беды. Так, непогода затопила паркинг с электромобилями и повалила на землю огромные деревья.
Кроме того, как сообщает ТСН, на мосту Патона сильный ветер сдвинул пластиковую ограду, которая разделяет полосы, а на одной из многоэтажек едва не оторвал часть кровли балкона верхнего этажа (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Чтобы справиться с последствиями стихии, киевская дорожная служба была вынуждена всю ночь работать в усиленном режиме.
Как сообщал OBOZREVATEL:
из-за грозового фронта в Киеве 17 сентября был объявлен "желтый" уровень опасности. Непогода особенно разбушевалась в таких пригородах столицы, как Новые Петровцы и Ирпень.
А в некоторых районах Киева вместе с дождем даже выпал град.
Напомним, что похолодание, дожди с грозами и штормовой ветер принес в Украину холодный атмосферный фронт, который пришел 17 сентября.
По этой же причине в Украине на протяжении 18-19 сентября будет наблюдаться резкое похолодание вплоть до ночных заморозков.