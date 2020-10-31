В Киеве упал строительный кран и раздавил автомобиль. Фото и видео

В Дарницком районе Киева 31 октября на улице Мишуги возле торгового центра "Пирамида" упал строительный кран.

Он рухнул прямо на автомобиль, припаркованный на обочине, сообщает OBOZREVATEL с места события (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Есть ли пострадавшие в происшествии, пока не известно. На место прибыли спасатели. Движение по улице временно заблокировано.

На Позняках упал кран

ЧП произошло утром 31 октября

Кран упал на дорогу

На место прибыли правоохранители

Движение на улице заблокировано

Причина происшествия неизвестна

Кран упал на проезжую часть

ДТП на Позняках

Конструкция раздавила авто

На место прибыли спасатели

Улица Мишуги на Позняках. Карты

Как сообщал OBOZREVATEL, на майдане Незалежности в Киеве водитель сбил насмерть двух человек, еще двое получили травмы. Происшествие произошло 30 октября около 16 часов