В Киеве упал строительный кран и раздавил автомобиль. Фото и видео

В Дарницком районе Киева 31 октября на улице Мишуги возле торгового центра "Пирамида" упал строительный кран.

Он рухнул прямо на автомобиль, припаркованный на обочине, сообщает OBOZREVATEL с места события (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Есть ли пострадавшие в происшествии, пока не известно. На место прибыли спасатели. Движение по улице временно заблокировано.

Как сообщал OBOZREVATEL, на майдане Незалежности в Киеве водитель сбил насмерть двух человек, еще двое получили травмы. Происшествие произошло 30 октября около 16 часов