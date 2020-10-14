В Киеве умер профессор филологии Пономарив

В возрасте 84 лет скончался доктор филологических наук, профессор Института журналистики КНУ имени Тараса Шевченко – Александр Пономарив.

Об этом "Громадському" рассказал директор Института журналистики Владимир Ризун. По его словам, профессор умер 14 октября в семь утра.

"У него был перелом, он уже год лежал в больнице и был в не слишком хорошем состоянии", – сказал он.

Похороны ученого состоятся в субботу, 17 октября. Резун добавил, что дополнительная информация о том, когда пройдет прощание, появится на сайте учреждения. Добавим, что 17 октября ему должно было исполниться 85 лет.

Александр Пономарив был автором более 250 работ по истории, стилистики и культуры украинского языка. Он также регулярно вел блоги на BBC News Украина, где разъяснял правила словоупотребления.

Пятый президент Украины Петр Порошенко выразил соболезнования родным и близким умершего.

"Александр Данилович всегда был искренним и принципиальным борцом за украинский язык в нашем обществе. Тысячи студентов узнали тонкости употребления нашего языка именно благодаря ему. В течение 40 лет он был любимцем всех поколений выпускников журфака – воспитанниками профессора является почти все современное медиасообщество Украины. Вечная память большом языковеду и талантливому учителю. Искренние соболезнования", – написал политик в своем Телеграм-канале.

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