Главная Новости
6 апреля • обновлено в 12:04
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Жизнь столицы

В Киеве умер известный украинский журналист Клименко

3.5т
Читать материал на украинском

В Киеве умер известный украинский журналист Борис Клименко.

Об этом в понедельник ночью, 6 апреля, сообщила его жена Валентина Клименко на своей странице в Facebook.

"Боря ушел.. Как этот мир будет существовать без лучшего из людей", – написала она.

В Киеве умер известный украинский журналист Клименко

В Киеве умер известный украинский журналист Клименко

Facebook/Валентина Клименко

Информационное агентство "Интерфакс-Украина" уточнило, что 27 марта жена журналиста сообщила, что у него случился ишемический инсульт.

Клименко был одним из самых известных и профессиональных журналистов начала 90-х, когда работал киевским корреспондентом испанского агентства ЭФЭ.

Новость обновляется.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Автор
Яра Дорош
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
5
Смешно
0
Интересно
10
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кияни Жизнь столицы

Коронавирус. Самое важное

Новости Киева

Топ-публикации

Топ-блоги