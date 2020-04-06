В Киеве умер известный украинский журналист Борис Клименко.
Об этом в понедельник ночью, 6 апреля, сообщила его жена Валентина Клименко на своей странице в Facebook.
"Боря ушел.. Как этот мир будет существовать без лучшего из людей", – написала она.
В Киеве умер известный украинский журналист Клименко
Facebook/Валентина Клименко
Информационное агентство "Интерфакс-Украина" уточнило, что 27 марта жена журналиста сообщила, что у него случился ишемический инсульт.
Клименко был одним из самых известных и профессиональных журналистов начала 90-х, когда работал киевским корреспондентом испанского агентства ЭФЭ.
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