В Киеве умер известный украинский журналист Борис Клименко.

Об этом в понедельник ночью, 6 апреля, сообщила его жена Валентина Клименко на своей странице в Facebook.

"Боря ушел.. Как этот мир будет существовать без лучшего из людей", – написала она.

В Киеве умер известный украинский журналист Клименко Facebook/Валентина Клименко

Информационное агентство "Интерфакс-Украина" уточнило, что 27 марта жена журналиста сообщила, что у него случился ишемический инсульт.

Клименко был одним из самых известных и профессиональных журналистов начала 90-х, когда работал киевским корреспондентом испанского агентства ЭФЭ.

Новость обновляется.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал