В Киеве уменьшилось парковок в тротуарах: что произошло

В Киеве стало меньше парковок на тротуарах. В частности, одну из таких убрали в Шевченковском районе, на перекрестке улиц Гончара и Дмитриевской.

Дело в том, что там завершили устанавливать антипарковочные столбцы. Об этом сообщила пресс-служба коммунальной корпорации "Киевавтодор" на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В корпорации уточнили, что авто, которые оставляли на тротуаре, уменьшали видимость пешеходов для водителей и наоборот, а еще усложняли проход к переходу.

В Киеве уменьшилось парковок на тротуарах Facebook/"Киевавтодор"

В Киеве уменьшилось парковок на тротуарах Facebook/"Киевавтодор"

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве 13 января впервые использовали новые эвакуаторы с боковой загрузкой для вывоза авто нарушителей правил парковки. В тот же день сразу был установлен рекорд – вывезено 103 автомобиля нарушителей.

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