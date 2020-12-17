В Киеве уменьшилось количество больных COVID-19 за сутки

За минувшие сутки, 16 декабря, коронавирусом в Киеве заразились 1512 человек – на 346 меньше, чем за день до этого.

В Киевской области зафиксировали 626 новых зараженных. Об этом свидетельствуют данные сайта СНБО. Всего в столице инфицированы уже 96 672 человека, в области – 50 666.

Скончались от COVID-19 в Киеве всего 1662 человека (+31 за сутки), вылечились 30 773 пациента (+876). Продолжают бороться с вирусом 64 237 инфицированных.

Ежедневный прирост больных в Киеве. covid19.rnbo.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Украине количество больных коронавирусом за сутки подскочило до 12 тысяч. С начала пандемии уже заразился 931 751 человек.