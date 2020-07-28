В Киеве улицу Российскую переименовали в честь погибшего на Донбассе украинского воина

В Киеве улицу Российскую переименовали в честь погибшего воина батальона "Донбасс".

Киевский городской совет во вторник, 28 июля, принял решение о переименовании улицы Российской в Дарницком районе в улицу Юрия Литвинского.

Об этом сообщили на официальном портале Киева. Кроме того, новую улицу в Святошинском районе назвали именем Олеся Бердника.

"Литвинский Юрий Алексеевич – активный участник Революции Достоинства, полковник резерва (посмертно), боец батальона оперативного назначения "Донбасс" Национальной гвардии Украины, участвовал в освобождении территории Донбасса от российских войск. Погиб от пули российского снайпера", – сказано в сообщении.

Новой улице в Святошинском районе присвоили имя Олеся Бердника. Он является выдающимся украинским писателем-фантастом, автором более 20 романов и повестей, футурологом, художником, композитором.

Также Бердник известен как член-основатель Украинской Хельсинкской группы, политзаключенный советских лагерей.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Киеве улицы назвали в честь религиозного деятеля, патриарха-предстоятеля Украинской греко-католической церкви Любомира Гузара и диссидента, языковеда, члена-основателя Украинской Хельсинской группы Олексы Тихого.