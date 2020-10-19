В Киеве ухудшилась ситуация с COVID-19: школы уйдут на каникулы раньше

В Киеве из-за COVID-19 на карантин закрыли девять школ. Учебным заведениям рекомендовано начать осенние каникулы с 21 октября.

Об этом на брифинге в понедельник, 19 октября, сообщил мэр Киева Виталий Кличко, указав на отрицательную динамику распространения коронавируса в школах. Всего заразились 605 школьников и 485 педагогов.

"Напомню, что город рекомендует школам начать осенние каникулы немного раньше, чем обычно – с 21 октября. Это, по мнению специалистов, позволит несколько снизить уровень заболеваемости среди учащихся и педагогов. Потому динамика распространения вируса в учебных заведениях – к сожалению, негативная", – отметил он.

Кличко пояснил, что девять школ закрыли из-за случаев заболевания среди учителей: по три школы в Печерском и Оболонском районах и по одной – в Подольском, Дарницком и Святошинском районах.

"Увеличилось и количество классов, что отправили на самоизоляцию из-за болезни учеников. Сегодня на дистанционном обучении в общем 621 класс в 189 школах", – добавил он.

"В детских садах тоже наблюдается рост заболеваемости. Из-за коронавируса временно закрыты 92 группы в 79 садах. Два садика закрыты на карантин. А два – уже возобновили свою работу после карантина. Наполненность детей в детсадах столицы – более 52%", – подытожил Кличко.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве еще почти 400 человек заразились COVID-19.