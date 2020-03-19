В Киеве третий человек заразился коронавирусом

В Киеве 19 марта подтвердили новый случай заражения коронавирусом COVID-19. Это уже третий больной в столице.

Новую статистику опубликовала пресс-служба Министерства здравоохранения Украины. На территории области новых случаев заражения не обнаружили, там все еще двое больных.

"Сегодня, 19 марта, лабораторно подтверждено два новых случаи инфицирования COVID-19: один случай в г. Киеве, еще один – в Житомире", – говорится в сообщении.

Пациенты были изолированы, им начали оказывать симптоматическое лечение. Всего в Украине зафиксировано уже 18 случаев инфицирования коронавирусом, два из которых – летальные.

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