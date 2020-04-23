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23 апреля • обновлено в 15:40
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/ Жизнь столицы

В Киеве торгаши придумали хитрость против карантина: эксклюзивное видео

2.8т
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В Киеве продавцы решили "обойти" карантин из-за коронавируса COVID-19 и закрытие рынков.

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Например, на Троещине 23 апреля они торговали просто из багажников авто. Соответствующее видео появилось в распоряжении OBOZREVATEL (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

На ролике видно, как толпы людей, не соблюдая дистанцию, покупали товары у продавца просто с багажника авто. Машина стояла на парковке супермаркета "Эко-маркет".

В Киеве торгаши придумали хитрость против карантина

В Киеве торгаши придумали хитрость против карантина

По словам очевидца, таких "торговых точек" было несколько.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В Киеве и области по состоянию на утро 23 апреля зафиксировали 1510 случаев коронавируса COVID-19. В самой столице их количество возросло до 1059 (45 человек выздоровели), а на территории области – до 451 (33 выздоровели).

  • В Киеве среди людей, у которых за минувшие сутки обнаружили COVID-19, 34 женщины в возрасте от 21 до 84 лет, 29 мужчин в возрасте от 26 до 71 года, а также семеро детей в возрасте до 17 лет (две девушки и пять парней).

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Читайте все новости по теме "Карантин в Украине" на OBOZREVATEL.

Автор
Яра Дорош
Темы
Карантин в Украине Коронавирус Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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Andreev Andrey
Andreev Andrey
Так а чем его овощи отличаются от Экомаркета.? На улице меньше вероятность заражения чем в том же экомаркете. В мегамаркете на Олимпийской возле овощей всегда толкучка. Кто это контролирует? Овощи и фрукты типа расфасованы сейчас. А кто их по кулькам разложил? Кто их проверял? Чем этот мужик хуже? Только тем что он не хозяин сети магазинов. А цены уже в том же мегамаркете раза в два выше чем на Владимирском рынке были. Помидоры Умань 220грн, индюшатина 240. Кто за этим следит. Это право человека рисковать ему своим здоровьем или нет. Маршурутки в каком состоянии у нас в стране - они что менее опасны чем тот вирус? Сколько погибло на дорогах от алкашей за рулем за прошлый год?
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