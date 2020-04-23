В Киеве торгаши придумали хитрость против карантина: эксклюзивное видео

В Киеве продавцы решили "обойти" карантин из-за коронавируса COVID-19 и закрытие рынков.

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Например, на Троещине 23 апреля они торговали просто из багажников авто. Соответствующее видео появилось в распоряжении OBOZREVATEL (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

На ролике видно, как толпы людей, не соблюдая дистанцию, покупали товары у продавца просто с багажника авто. Машина стояла на парковке супермаркета "Эко-маркет".

В Киеве торгаши придумали хитрость против карантина

По словам очевидца, таких "торговых точек" было несколько.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В Киеве и области по состоянию на утро 23 апреля зафиксировали 1510 случаев коронавируса COVID-19. В самой столице их количество возросло до 1059 (45 человек выздоровели), а на территории области – до 451 (33 выздоровели).

В Киеве среди людей, у которых за минувшие сутки обнаружили COVID-19, 34 женщины в возрасте от 21 до 84 лет, 29 мужчин в возрасте от 26 до 71 года, а также семеро детей в возрасте до 17 лет (две девушки и пять парней).

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