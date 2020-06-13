В Киеве толпы людей ринулись на пляж в разгар эпидемии: показательное фото
В Киеве люди ринулись на пляж в разгар эпидемии коронавирусной инфекции.
Соответствующее фото опубликовал журналист Владимир Сонюк на своей странице в Facebook. Кадр был сделан с дрона, на нем видно фото пляжа в районе Гидропарка.
На снимке можно увидеть сотни людей, которые наслаждаются летом, позабыв о карантине, вызванном COVID-19.
"Киев. Гидропарк. Народ, кажется, придумал, куда бежать от коронавируса", – подписал фото Сонюк.
Под снимком появились комментарии интернет-пользователей, которые поддержали негодования журналиста.
"Угу, толпа людей без соблюдения дистанции в антисанитарных условиях, а затем – рекордное количество больных", "Немало людей, пляжный сезон открыт", – написали юзеры.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Украине в разгар пандемии открылся купальный сезон. В сети появились фото, на которых можно увидеть, что творится на пляжах.