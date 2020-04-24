В Киеве толпа пенсионеров нарушила карантин и устроила "переполох" под почтой. Фото

В Киеве в пятницу, 24 апреля, во время карантина из-за коронавируса COVID-19 возле одного из отделений "Укрпочты" собралась толпа людей, большинство из которых – пенсионеры, и устроила там "переполох".

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Соответствующие фото появились в распоряжении OBOZREVATEL. На них видно несколько десятков человек (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Люди не соблюдали дистанцию друг между другом, а еще кричали и никого не пропускали. Кто-то говорил, что пришел за пенсией, а кто-то утверждал, что за доплатой.

В Киеве толпа пенсионеров нарушила карантин и устроила "переполох" под почтой

В Киеве толпа пенсионеров нарушила карантин и устроила "переполох" под почтой

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве продавцы решили "обойти" карантин из-за коронавируса COVID-19 и закрытия рынков. Например, на Троещине 23 апреля они торговали прямо с багажников авто.