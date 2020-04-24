Главная Новости
24 апреля • обновлено в 15:33
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Жизнь столицы

В Киеве толпа пенсионеров нарушила карантин и устроила "переполох" под почтой. Фото

2.8т
Читать материал на украинском

В Киеве в пятницу, 24 апреля, во время карантина из-за коронавируса COVID-19 возле одного из отделений "Укрпочты" собралась толпа людей, большинство из которых – пенсионеры, и устроила там "переполох".

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Соответствующие фото появились в распоряжении OBOZREVATEL. На них видно несколько десятков человек (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Люди не соблюдали дистанцию друг между другом, а еще кричали и никого не пропускали. Кто-то говорил, что пришел за пенсией, а кто-то утверждал, что за доплатой.

В Киеве толпа пенсионеров нарушила карантин и устроила "переполох" под почтой

В Киеве толпа пенсионеров нарушила карантин и устроила "переполох" под почтой

В Киеве толпа пенсионеров нарушила карантин и устроила "переполох" под почтой

В Киеве толпа пенсионеров нарушила карантин и устроила "переполох" под почтой

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве продавцы решили "обойти" карантин из-за коронавируса COVID-19 и закрытия рынков. Например, на Троещине 23 апреля они торговали прямо с багажников авто.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Яра Дорош
Темы
Коронавирус Карантин в Украине Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
12
0
Смешно
0
Интересно
2
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Иван Васильевич
Иван Васильевич
Несчастных людей жаль, которые ломились к почтовому отделению за заветной тысячей...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Андрияшин Виктор
Андрияшин Виктор
Это статисты на коронавирус,.видать есть стремление уйти к праотцам
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Кияни Жизнь столицы

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 7647.

    Вылечились: 601. Умерли: 193.

  • В мире заболели почти 2,7 миллиона человек, погибли – более 190 тысяч.

  • Чехия начала выход из карантина: гражданам разрешили выезжать за границу.

  • В Великобритании начали испытания вакцины от COVID-19 на людях.

  • Коронавирус вспыхнет с новой силой: названы новые страны-эпицентры.

Новости Киева

Топ-публикации

Топ-блоги