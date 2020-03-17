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17 марта • обновлено в 17:05
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/ Жизнь столицы

В Киеве тест на коронавирус будут делать только при наличии симптомов

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В Киеве экспресс-тесты на коронавирус делать только в случае наличия у человека симптомов инфекции, а не по его желанию.

Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко в своем видеообращении к киевлянам на странице в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"В любой стране не делают тест на коронавирус людям, которые не имеют симптомов... Если они у вас есть, то обращайтесь к своему семейному врачу. Если есть предпосылки к тому, чтобы сделать тест, вам его обязательно сделают. Просто так, для профилактики, по желанию тесты не делаются", – сказал он.

Кличко рассказал, в каких случаях киевляне смогут пройти тест на коронавирус

Кличко рассказал, в каких случаях киевляне смогут пройти тест на коронавирус

Кроме этого, Кличко призвал граждан ни в коем случае не искать тесты на коронавирус в Интернете или частных клиниках.

По его словам, все тесты, которые поступили в Киев, находятся в медицинских учреждениях города. И только при наличии симптомов коронавирусной инфекции с помощью теста можно будет подтвердить или опровергнуть предполагаемый диагноз.

Смотреть момент на видео с 0:45 минуты:

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине тесты на коронавирус стоят, как зарплата, при этом частные клиники наживаются на украинцах, а в больницах отказывают в анализах

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Автор
Марина Лисничук
Темы
Новости Киева и Киевской области Коронавирус
Персона
Виталий Кличко
Место
Украина Киев
Теги
вирус тесты
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