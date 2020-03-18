"Люди дома сидят": в Киеве таксисты пожаловались на карантин

Киевские таксисты из-за введенного в Украине карантина и закрытия метро лишились заказов от клиентов, ведь люди сидят дома и не ездят на работу.

Об этом сообщает Телеграм-канал Pavlovsky NEWS.

Отмечается, что таксисты рассчитывали заработать на закрытии метро, а получилось совсем наоборот.

Такси в Киеве

"Люди дома сидят, лечатся", – жаловались водители.

Например, вокруг станции метро "Лукьяновская" стояли около десяти авто, и не было ни одного заказа за весь час пик. При этом из-за отсутствия спроса цена тоже не изменилась

Однако цены на перевозку через Uber выросли в сравнении со вчерашним днем, 17 марта.

Скриншот

Скриншот

Напомним, метро Киева, согласно решению Кабинета министров Украины, остановило работу с 23:00 17 марта, а наземный транспорт изменит правила в связи с карантином в Украине из-за коронавируса.

При этом "Киевпастранс" обнародовал список маршрутов наземного транспорта, которые заменят метро и дублируют его ветки.

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 марта Кабинет министров Украины ввел карантин по всей стране до 3 апреля в связи с эпидемией коронавируса Covid-19.

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