В Киеве студенты пожаловались на удерживание в военкомате: призыв отсрочить отказались

Студенты-призывники, которых вызвали для прохождения комиссии в военкомат, сообщили, что их призывают на военную службу и принудительно содержат на территории сборного пункта.

Об этой ситуации на своих страницах в Facebook рассказали Игорь Дрозд и Георгий Вешапидзе. Оба студенты закончили бакалавриат и готовятся к поступлению в магистратуру.

Их вызвали 9 июля в Дарницкий военкомат для прохождения комиссии. И обоим отказали в отсрочке призыва.

"Я предъявил оригиналы документов на поступление в магистратуру в КНУКиИ, а также справку об обучении в языковом центре Чешской Республики.

Комиссия отклонила мои документы и единогласно проголосовала за то, чтобы призвать меня на военную службу.

Проблема в том, что подача документов в ВУЗы осуществляется в августе, а в июле еще все абитуриенты.

Поэтому согласно закону подлежат призыву. Шансов нет ни у кого решил военный комиссариат", – рассказал Игорь Дрозд.

(Facebook Игоря Дрозда)

Киевские студенты рассказали, что их незаконно удерживают в военкомате и хотят призвать в армию (Facebook Игоря Дрозда)

По словам Георгия Вешапидзе, после решения комиссии абитуриентов незаконно удерживали на территории сборного пункта.

“Нам приказали ожидать на улице, чтобы решились "какие-то вопросы". Мы долго ждали, а в итоге нас завели в столовую, показали место, где нам придется спать. Все мы в шоке, потому что 1 июля на районной комиссии нам сказали появиться без вещей.

Нас не информируют о причинах и не предъявляют каких-либо документов, которые бы указывали на основания нашего содержания на территории сборного пункта”, – рассказал парень.

По словам Игоря Дрозда, большинство призывников звонили в полицию, в прокуратуру, родителям и журналистам.

“Но никто ничем не мог помочь, потому что ворота были закрыта. И на территорию посторонних тоже никто не пускал. Когда мы подходили к тем, кто на КПП, к офицерам, которые были на территории с вопросом, почему нас здесь удерживают и тысячью других вопросов, нам отвечали: мы выполняем приказ и не имеем права предъявить документы на основании которых это осуществляется”, – сообщил Дрозд.

Киевские студенты рассказали, что их незаконно удерживают в военкомате и хотят призвать в армию (Facebook Георгия Вешапидзе)

Киевские студенты рассказали, что их незаконно удерживают в военкомате и хотят призвать в армию (Facebook Георгия Вешапидзе)

По его словам, в течении дня к сборному пункту приезжали 4 наряда патрульной полиции, однако их не пустили на территорию.

Позже Вешапидзе сообщил, что призывники получили письма о краткосрочном освобождении, но не об отсрочке призыва.

По его словам, для отсрочки призыва комиссии нужен документ, который бы подтверждал статус абитуриента. Но предъявить его невозможно, поскольку вступительную кампанию перенесли.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские выпускники призывного возраста, которые планируют поступать в вузы, смогут получить отсрочку от службы в армии до 1 октября 2020 года. Об этом сообщило Минобразования.

В Украине часть абитуриентов, которые в августе должны сдавать ВНО, уже к июлю получили повестки в военкомат.