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"Собрала бутерброд": в Киеве пьяная девушка столкнула авто Bolt, Uber и Uklon. Фото и видео

2.3т
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В понедельник, 17 февраля, на бульваре Дружбы народов в Киеве столкнулись сразу четыре автомобиля - три из них принадлежали разным службам такси.

Об этом сообщает "Информатор" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Спровоцировала аварию водитель авто Audi, у которой обнаружили признаки алкогольного опьянения. ДТП произошло около полуночи. Автомобили служб такси Bolt, Uber и Uklon выстроились в ряд на светофоре возле ЖК PecherSky. Пока водители ожидали зеленого сигнала светофора, в них влетел Audi.

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В Киеве столкнулись авто Bolt, Uber и Uklon

В Киеве столкнулись авто Bolt, Uber и Uklon

Информатор

В Киеве столкнулись авто Bolt, Uber и Uklon

В Киеве столкнулись авто Bolt, Uber и Uklon

Информатор

На место прибыли патрульные. Девушка пожаловалась на плохое самочувствие и тест на драгер проходила уже в карете "скорой". По словам правоохранителей, прибор подтвердил их догадки: девушка была пьяна (0,74 промилле).

При этом пострадала только виновница аварии. Водители и пассажиры такси отделались легким испугом.

В Патрульной полиции уточнили: водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не сдержала безопасной дистанции и совершила столкновение с автомобилем Nissan, тот по инерции столкнулся с Renault, а последний – с автомобилем Hyundai.

В Киеве столкнулись авто Bolt, Uber и Uklon

В Киеве столкнулись авто Bolt, Uber и Uklon

Информатор

В Киеве столкнулись авто Bolt, Uber и Uklon

В Киеве столкнулись авто Bolt, Uber и Uklon

Информатор

В Киеве столкнулись авто Bolt, Uber и Uklon

В Киеве столкнулись авто Bolt, Uber и Uklon

Информатор

В Киеве столкнулись авто Bolt, Uber и Uklon

В Киеве столкнулись авто Bolt, Uber и Uklon

Информатор

Патрульные составили протокол по части 1 статьи 130 (управление в состоянии опьянения) и протокол по статье 124 (нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КоАП, а также вынесли постановление по части 1 статьи 126 (отсутствие у водителя полиса обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств).

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве пьяный водитель Mitsubishi на большой скорости влетел в автомобили, разбив порядка шести из них.

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Автор
Ирина Кулинич
Место
Украина Киев
Тег
ДТП
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