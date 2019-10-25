В Киеве стартовал отопительный сезон: кого подключат первыми

В Киеве 25 октября начали подключение жилого фонда к отоплению. Это самый поздний срок, в который начинался отопительный сезон за последние 10 лет в столице.

Об этом на брифинге сообщил заместитель главы КГГА Петр Пантелеев. Подключение всех домов займет около 10 дней.

"30 сентября мы начали отопительный сезон для социальной сферы... Мы включали всех, кто подал заявления, это 90% объектов. Сегодня стартовал отопительный сезон для всех", – уточнил он.

Отопительный сезон в Киеве Данкор

Пантелеев подчеркнул, что подключение будет проходить еще при плюсовой температуры, чтобы до начала морозов тепло было во всех домах. Он также сообщил, что тариф на отопление будет такой же, как и в предыдущем сезоне.

В пресс-службе "Киевтеплоэнерго" пояснили, что первыми будут подключать дома, которые стоят ниже и имеют меньше всего этажей.

"После стабилизации гидравлического режима подключаться высотки и те, кто стоят выше относительно других", – уточнили коммунальщики.

Как писал OBOZREVATEL:

в Украине по состоянию 22 октября отопительный сезон начался уже в 12 областях. Вначале подключили объекты социальной сферы, сразу более трети объектов начали отапливать в восьми областях, больше половины – в Житомирской, Ивано-Франковской, Полтавской, Сумской областях и Киеве.

На заседании Киеврады 24 октября Виталий Кличко сообщил, что с 25 октября в столице начнется отопительный сезон, на полное внедрение которого уйдет около 10 дней.

Государственная компания "Нафтогаз України" критически оценила обещание начать отопительный сезон в Киеве с 25 октября. Они заявили, что подключать объекты и дома к теплу стоит избирательно.

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