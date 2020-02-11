Главная Новости
11 февраля • обновлено в 17:16
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Жизнь столицы

В Киеве станцию метро захотели переименовать в "Бабий Яр"

2.8т
Читать материал на украинском

В Киеве станцию метро "Дорогожичи" (Сырецко-Печерская, зеленая линия) могут переименовать в "Бабий Яр".

С такой инициативой выступил Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр", уже было подано обращение на имя городского головы Киева Виталия Кличко. Об этом говорится на официальном сайте центра.

Финансирование будет осуществлять Благотворительный фонд. Инициатива связана с тем, что станция "Дорогожичи" расположена на исторической территории урочища Бабий Яр, где в 1941-1943 гг. произошла одно из величайших трагедий Холокоста – массовые расстрелы, в которых погибло около 100 тысяч человек.

В Киеве станцию метро захотели переименовать в "Бабий Яр"

В Киеве станцию метро захотели переименовать в "Бабий Яр"

К тому же в будущем на территории Бабьего Яра планируют построить целый Мемориальный центр. Поэтому переименование станции упростит навигацию в городе для всех желающих посетить это место.

"Бабий Яр является местом преступления двух тоталитарных систем. Одна уничтожила в этом месте тысячи невинных людей, а вторая пыталась скрывать правду об этих событиях", – подчеркнул генеральный директор центра Максим Яковер.

Инициатива уже получила поддержку киевлян, в частности, представителей ОСН Подольского и Шевченковского районов, многих общественных организаций, активистов и лидеров общественного мнения.

Новости
В Киеве кардинально отремонтировали станцию метро: фото до и после

"Преобразование места забвения в место памяти – это наш долг перед Киевом, перед всем миром и перед будущими поколениями. Убежден, что переименование станции метро "Дорогожичи" на "Бабий Яр" будет способствовать переосмыслению киевлянами этой местности", – добавил Яковер .

Также на своей странице в Facebook он отметил, что одного переименования – недостаточно. После этого должен состояться редизайн.

"Именно со станции должен начаться рассказ. Который продолжается в заповеднике и затем – в музее. Переименование – это пролог", – написал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве капитально отремонтируют станции метро "Лукьяновская", "Университет", "Арсенальная" и "Сырец". Их адаптируют для маломобильных и людей с нарушениями зрения.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Автор
Вероника Ковбасюк
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
10
9
Смешно
8
Интересно
2
Печально
4
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Свинов Xрюкан
Свинов Xрюкан
прям на проспекте бaндepы строить надо
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Ш. Олег
Ш. Олег
"Бабий Яр является местом пpeступления двух тoталитарных систем. Одна yничтожила в этом месте тысячи невинных людей, а вторая пыталась скрывать правду об этих событиях" – пусть эти слова останутся на совести Максима Яковера, который хоть и иyдей, но ведёт себя как настоящий иезуит, генерируя подобную полуправду-получушь. Да, в CCCР не делали упор на национальной принадлежности жертв Бабьего Яра. Но не делали его и на национальностях пaлачей. Изрядная доля которых, между прочим, были укpaинцами из числа местных добровольцев и сотрудников вспомогательной полиции оккyпационных властей. Объяснить, почему в Coветском Coюзе этого не делали, или сами догадаетесь? И вообще, утверждать, что от coветских людей СКРЫВАЛИ правду о массовом yничтожении евpeeв - пoдло и несправедливо. Все всё знали. Лично я сам, будучи комсоргом школы, принимал участие в открытии нескольких мемориалов в память о рaccтрелянных фaшистaми и их приспешниками советских граждан евpeйской национальности на Житомирщине. Например, в урочище под селом Варваровка Олевского района. Более трёх десятилетий прошло с тех пор, а я, как видите, до сих пор помню об этом. И стихи, которые я тогда сочинил по этому случаю, помню. И слёзы на глазах людей, которым я их читал... Жаль, что Яковера среди них не было. Не коверкайте прошлое, люди, оно вам этого не простит! И вернётся - уже настоящим.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
asfdsafa nikolaev
asfdsafa nikolaev
Хватит дрoчить, есть сайт реальных секс знакомств: анонимно, бесплатно, реальные девки, без шлюх и кидал и сами хотят секса. Сам лично не первую уже снимаю там, .Регайся пока Бесплатно---- https://veshok.com/259367
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новости Киева

Топ-публикации

Топ-блоги