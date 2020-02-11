В Киеве станцию метро "Дорогожичи" (Сырецко-Печерская, зеленая линия) могут переименовать в "Бабий Яр".

С такой инициативой выступил Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр", уже было подано обращение на имя городского головы Киева Виталия Кличко. Об этом говорится на официальном сайте центра.

Финансирование будет осуществлять Благотворительный фонд. Инициатива связана с тем, что станция "Дорогожичи" расположена на исторической территории урочища Бабий Яр, где в 1941-1943 гг. произошла одно из величайших трагедий Холокоста – массовые расстрелы, в которых погибло около 100 тысяч человек.

В Киеве станцию метро захотели переименовать в "Бабий Яр"

К тому же в будущем на территории Бабьего Яра планируют построить целый Мемориальный центр. Поэтому переименование станции упростит навигацию в городе для всех желающих посетить это место.

"Бабий Яр является местом преступления двух тоталитарных систем. Одна уничтожила в этом месте тысячи невинных людей, а вторая пыталась скрывать правду об этих событиях", – подчеркнул генеральный директор центра Максим Яковер.

Инициатива уже получила поддержку киевлян, в частности, представителей ОСН Подольского и Шевченковского районов, многих общественных организаций, активистов и лидеров общественного мнения.

"Преобразование места забвения в место памяти – это наш долг перед Киевом, перед всем миром и перед будущими поколениями. Убежден, что переименование станции метро "Дорогожичи" на "Бабий Яр" будет способствовать переосмыслению киевлянами этой местности", – добавил Яковер .

Также на своей странице в Facebook он отметил, что одного переименования – недостаточно. После этого должен состояться редизайн.

"Именно со станции должен начаться рассказ. Который продолжается в заповеднике и затем – в музее. Переименование – это пролог", – написал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве капитально отремонтируют станции метро "Лукьяновская", "Университет", "Арсенальная" и "Сырец". Их адаптируют для маломобильных и людей с нарушениями зрения.

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