В Киеве среди новых больных коронавирусом – медицинская сотрудница

В Киеве среди пяти человек, у которых за последние сутки подтвердили коронавирус COVID-19, – четверо мужчин в возрасте от 45 до 49 лет и одна 55-летняя женщина – медицинская сотрудница.

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Всего в столице Украины по состоянию на утро 31 марта было подтверждено 107 случаев заражения COVID-19. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко во время брифинга, который транслировала КГГА на своем Youtube-канале (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"За прошедшие сутки в Киеве вирус поразил еще пять человек. По состоянию на сегодняшний день киевлян, которые имеют подтвержденный диагноз заболевания коронавирусом, – 107 человек. Из лабораторно подтвержденных случаев, которые мы получили от Государственного учреждения "Киевский городской лабораторный центр МЗ Украины" заболели четверо мужчин в возрасте от 45 до 49 лет и одна женщина – медицинская сотрудница – в возрасте 55 лет", – объяснил Кличко.

В Киеве среди новых больных коронавирусом – медицинская работница. Иллюстрация

Он добавил, что одну человек человек находится в Александровской клинической больнице, а еще четверо – в самоизоляции, дома.

"По состоянию на сегодня экспресс-тестами в столице проверено 1900 человек, лабораторно обработано 813 образцов, еще в исследовании в "Киевском городском лабораторном центре МЗ Украины" – 218 образцов", – отметил глава столицы.

Кличко также отметил, что в Киеве начали тестирование всех лиц с диагнозом "воспаление легких", ведь во многих случаях осложнением переноса COVID-19 является именно поражения легких.

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