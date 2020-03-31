В Киеве среди новых больных коронавирусом – медицинская сотрудница

В Киеве среди пяти человек, у которых за последние сутки подтвердили коронавирус COVID-19, – четверо мужчин в возрасте от 45 до 49 лет и одна 55-летняя женщина – медицинская сотрудница.
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Всего в столице Украины по состоянию на утро 31 марта было подтверждено 107 случаев заражения COVID-19. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко во время брифинга, который транслировала КГГА на своем Youtube-канале (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
"За прошедшие сутки в Киеве вирус поразил еще пять человек. По состоянию на сегодняшний день киевлян, которые имеют подтвержденный диагноз заболевания коронавирусом, – 107 человек. Из лабораторно подтвержденных случаев, которые мы получили от Государственного учреждения "Киевский городской лабораторный центр МЗ Украины" заболели четверо мужчин в возрасте от 45 до 49 лет и одна женщина – медицинская сотрудница – в возрасте 55 лет", – объяснил Кличко.
В Киеве среди новых больных коронавирусом – медицинская работница. Иллюстрация
Он добавил, что одну человек человек находится в Александровской клинической больнице, а еще четверо – в самоизоляции, дома.
"По состоянию на сегодня экспресс-тестами в столице проверено 1900 человек, лабораторно обработано 813 образцов, еще в исследовании в "Киевском городском лабораторном центре МЗ Украины" – 218 образцов", – отметил глава столицы.
Кличко также отметил, что в Киеве начали тестирование всех лиц с диагнозом "воспаление легких", ведь во многих случаях осложнением переноса COVID-19 является именно поражения легких.
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3 марта в Украине подтвердили первое заражение коронавирусом – заболевание обнаружили в Черновцах.
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в семи больницах обустроили базы для госпитализации пациентов с подозрением на COVID-19. Три из них – для взрослых, три – для детей, а также одна специальная база для беременных.
В Киеве и в целом по всей стране ввели карантин из-за распространения COVID-19 в мире.
В Киевской области 18 марта ввели режим чрезвычайной ситуации. Позже, 20 марта, Кабмин принял решение о введении чрезвычайной ситуации и в Киеве из-за распространения коронавируса.
Министр внутренних дел Украины Аресен Аваков заявил, что Киев полностью остановит движение общественного транспорта с 23 марта.
Об этом в деталях рассказал Кличко. Чиновник заявил, что город должен ввести более строгие ограничения.
В Киеве и области по состоянию на 10:00 вторника, 31 марта, зафиксировали уже 159 подтвержденных случаев коронавируса COVID-19. В самой столице количество случаев увеличилось до 107, в области – до 52 (два летальных).
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