В Киеве сотни людей "застряли" в очереди в метро. Фото

В Киеве 16 сентября образовалась огромная очередь в метро на станции "Вокзальная".

Соответствующее фото опубликовал журналист Александр Рудоманов на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Киевлянин отметил, что при этом очереди в автоматы на станции не было и внутри находилось мало людей. Это означает, что на улице "застряли" те, кто хотел заплатить за проезд наличными.

"Очередь в кассу на вокзальной. При этом очереди на автоматы нет, и в середине мало людей. То есть это сугубо те, кто хочет за кэш купить билет или не знает, что можно рассчитаться карточкой/телефоном", – написал Рудоманов.

Очередь в кассу киевского метро . Александр Рудоманов в Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, 8 сентября, в киевском метро перестали работать сразу несколько способов оплаты за проезд. В связи с этим на станциях выстроились огромные очереди.