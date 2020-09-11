В Киеве состоится забег в поддержку нацгвардейца Маркива

Алексей Титофф Жизнь столицы 11:14, 11.09.2020

В Киеве 27 сентября состоится забег в поддержку украинского нацгвардейца Виталия Маркива, которого приговорили к 24 годам тюрьмы в Италии.

Как сообщает пресс-служба МВД, забег состоится в столичном Парке Славы.

"Это инициатива, к которой следует присоединиться минимум по двум причинам! Во-первых, так мы выразим поддержку Виталию, ведь сейчас ему крайне важно видеть и слышать, что он не один! Во-вторых, что может быть лучше утреннего воскресного забега в хорошей компании?" – отмечено в сообщении.

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL:

Комментировать
Кияни Жизнь столицы

Смотрите также

Бутусов о деталях "инспекции" на Донбассе: район заминирован, ситуация напряженная

В Украине впервые более 3 тысяч больных COVID-19 за сутки: статистика Минздрава на 11 сентября

Хасидов, устроивших погром в Умани, выдворят из Украины, – Геращенко

В Раде захотели штрафовать украинцев, не убирающих за любимцами на улице

Бутусов назвал причины и последствия срыва инспекции на Донбассе