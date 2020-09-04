В Киеве состоится первый Национальный круглый стол

В Киеве 10 сентября состоится первый Национальный круглый стол. Ученые обсудят тему "Культура диалога".

Как сообщила пресс-служба Министерства культуры и информационной политики Украины, координатором мероприятия стал директор Института философии НАН Украины им. Г. Сковороды Анатолий Ермоленко. Все желающие смогут посмотреть онлайн-трансляцию.

Участниками круглого стола станут:

Анатолий Ермоленко, директор Института философии имени Г. С. Сковороды НАН Украины

Есипенко Сергей Львович, заместитель директора Института философии имени Г. С. Сковороды НАН Украины, доктор философ. наук

Нечипоренко Виталий Александрович, научный сотрудник отдела социальной философии Института философии имени Г. С. Сковороды НАН Украины, канд.философ. наук

Игорь Козловский, ученый, религиовед, кандидат исторических наук, писатель, общественный деятель

Олесь Доний, идеолог, директор "Центра исследований политических ценностей"

Александр Положинский, певец, шоумен, радиоведущий

Мирослав Маринович, правозащитник, публицист, религиовед, член-основатель Украинской Хельсинской группы (Львов скайп)

Ян Валетов, украинский писатель-фантаст и журналист

Владимир Паниотто, украинский социолог, доктор философских наук, генеральный директор Киевского международного института социологии, профессор кафедры социологии Университета "Киево-Могилянская Академия"

Влад Троицкий, украинский театральный актер, режиссер, драматург и телеведущий.

Предстоящее мероприятие прокомментировал министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

"Сейчас в обществе много конфронтаций, которые зарождаются из-за неумения слышать и понимать позиции других. Возможно, мы не сразу придем к определенным консенсусам в пределах круглых столов. Но нужно начинать с того, чтобы прислушаться друг к другу", – отметил он.

Отметим, программа масштабного всеукраинского культурного диалога "Национальный круглый стол" была представлена Министерством культуры и информационной политики 26 августа.

Инициатива МКИП предусматривает проведение семи круглых столов в различных городах Украины – Киеве, Одессе, Харькове, Черновцах, Остроге, Кривом Роге и Полтаве. Украинские ученые будут дискутировать о культуре, истории, религии, языке, философии, искусстве и экологии.

Facebook Национальный круглый стол

Facebook Национальный круглый стол

Facebook Национальный круглый стол

Как сообщал OBOZREVATEL, 26 августа в Днепре состоялся круглый стол на тему: "Молодежь и "Бюджет участия" – перспективы развития". Целью мероприятия было проинформировать молодежь о преимуществах программы "Бюджет участия" и возможности представления и реализации инициатив.