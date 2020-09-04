В Киеве состоится первый Национальный круглый стол

Марина Погорилко Жизнь столицы 19:32, 4.09.2020

В Киеве 10 сентября состоится первый Национальный круглый стол. Ученые обсудят тему "Культура диалога".

Как сообщила пресс-служба Министерства культуры и информационной политики Украины, координатором мероприятия стал директор Института философии НАН Украины им. Г. Сковороды Анатолий Ермоленко. Все желающие смогут посмотреть онлайн-трансляцию.

Участниками круглого стола станут:

  • Анатолий Ермоленко, директор Института философии имени Г. С. Сковороды НАН Украины

  • Есипенко Сергей Львович, заместитель директора Института философии имени Г. С. Сковороды НАН Украины, доктор философ. наук

  • Нечипоренко Виталий Александрович, научный сотрудник отдела социальной философии Института философии имени Г. С. Сковороды НАН Украины, канд.философ. наук

  • Игорь Козловский, ученый, религиовед, кандидат исторических наук, писатель, общественный деятель

  • Олесь Доний, идеолог, директор "Центра исследований политических ценностей"

  • Александр Положинский, певец, шоумен, радиоведущий

  • Мирослав Маринович, правозащитник, публицист, религиовед, член-основатель Украинской Хельсинской группы (Львов скайп)

  • Ян Валетов, украинский писатель-фантаст и журналист

  • Владимир Паниотто, украинский социолог, доктор философских наук, генеральный директор Киевского международного института социологии, профессор кафедры социологии Университета "Киево-Могилянская Академия"

  • Влад Троицкий, украинский театральный актер, режиссер, драматург и телеведущий.

Предстоящее мероприятие прокомментировал министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

"Сейчас в обществе много конфронтаций, которые зарождаются из-за неумения слышать и понимать позиции других. Возможно, мы не сразу придем к определенным консенсусам в пределах круглых столов. Но нужно начинать с того, чтобы прислушаться друг к другу", – отметил он.

Отметим, программа масштабного всеукраинского культурного диалога "Национальный круглый стол" была представлена Министерством культуры и информационной политики 26 августа.

Инициатива МКИП предусматривает проведение семи круглых столов в различных городах Украины – Киеве, Одессе, Харькове, Черновцах, Остроге, Кривом Роге и Полтаве. Украинские ученые будут дискутировать о культуре, истории, религии, языке, философии, искусстве и экологии.

Facebook Национальный круглый стол
Facebook Национальный круглый стол
Facebook Национальный круглый стол

Как сообщал OBOZREVATEL, 26 августа в Днепре состоялся круглый стол на тему: "Молодежь и "Бюджет участия" – перспективы развития". Целью мероприятия было проинформировать молодежь о преимуществах программы "Бюджет участия" и возможности представления и реализации инициатив.

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