В Киеве составили топ безлюдных мест: впечатляющие истории и фото
В сети ко Дню Киева, который будут отмечать 31 мая, опубликовали список из семи безлюдных (что актуально во время пандемии коронавируса) мест столицы для прогулок.
О них изданию The Village Украина рассказала гид, владелица бюро экскурсий Walk & Talk. Kyiv Tours София Грабовецкая.
Национальная академия изобразительного искусства и архитектуры (Вознесенский спуск, 20)
Территория бывшей духовной семинарии, а теперь академии искусств богато украшена скульптурами, работами студентов. По словам гида, здесь можно устроить настоящие соревнования по поиску памятника основателям города: Кию, Щеку, Хориву и сестре Лыбидь. Их лодка "припаркована" неподалеку фундаментов древней церкви ХІ века.
Грабовецкая отметила, что дойти до этого безлюдного места лучшее из Львовской площади, повернув на Кияновский переулок, 7а. Пройдя мимо шлагбаума, можно оказаться на паркинге с видом на Старокиевскую гору, Воздвиженку и дальнюю Андреевскую церковь.
Олеговка (улица Олеговская)
Одна из киевских гор, на которую, по словам гида, следует подниматься из Нижнего Вала. Идя вверх по улице Олеговской, можно увидеть необычные частные дома: стилизованный под немецкую архитектуру, старый деревянный с хорошей резьбой, современный таунхаус, здание-особняк, ворота которого выложены из желтого киевского кирпича и который "охраняют" статуи грифона и совы.
Как отмечает девушка, дальше следует дойти к мечете Ар-Рахма – крупнейшей в Украине. За ней расположено Старообрядческое и мусульманское кладбища. Пройдя в глубину, можно оказаться на смотровой площадке, откуда открывается вид на индустриальную столицу.
Урочище Горбачиха (левый берег Днепра)
История об урочище Горбачиха берет свое начало с XIX века. Это песчаное возвышение, которое тянулось от села Выгуровщина до Русановского залива. Уже из конца XIX века Горбачиха – это урочище, отделенное от левого берега заливом (современное озеро Русановское). Оно превращается в остров только во время весенних паводков.
Руины на Бехтеревском переулке
Руины в дворике на Бехтеревском переулке, 8. Считают, что, когда разрушенное здание еще было домом, здесь жил украинский писатель Иван Нечуй-Левицкий.
По словам гида, есть версия, что дом построили в конце XIX века по заказу коммерсанта Орлова. Владелец планировал открыть здесь музей икон, но ему это не удалось. В советские времена в здании сделали общежитие, а с 90-х его след почти исчез.
Дача Хрущева (улица Герцена, 14)
На Лукьяновке есть небольшой парк, о котором все знают и который в народе называют дачей первого секретаря ЦК КПСС в 1953-1964 годах Никиты Хрущева.
В 1889 году участок на улице Герцена приобрел местный аптекарь Бельский. Через несколько лет он свел усадьбу в неоренессансном стиле по проекту архитектора Николая Казанского. Позже собственность аптекаря была национализирована. Сначала парк был доступен всем, а в 1930 году участок превратили в режимный объект.
С 1934 по 1937 годы на даче проживал тогдашний нарком внутренних дел Всеволод Балицкий, который был одним из организаторов сталинских репрессий. Уже в 1937 году Балицкого провозгласили врагом и расстреляли. После того усадьба некоторое время использовалась как лагерь для детей сотрудников НКВД.
Позже туда перебрался Хрущев вместе с женой. Тогда парк получил, по словам гида, чуть ли не царские роскоши. После Хрущева в имении некоторое время жил первый секретарь ЦК КП Украины (1963-1972) Петр Шелест. А вот его преемник Владимир Щербицкий от киевской дачи отказался. С тех пор территория парка вместе с домами перешла институту педиатрии.
Косой капонир (Госпитальная, 24)
Косой капонир построили в 1844 году как оборонительное сооружение Госпитального укрепления в системе Киевской крепости. Это полуподземное сооружение с толстыми стенами из кирпича и камней, в них расположены амбразуры и бойницы для пушек и ружей. Капонир расположен под углом к земляному валу крепости и поэтому получил название "косой".
Косой капонир никогда не использовали для боевых действий. Сначала его использовали для хранения оружия и артиллерийских запасов, а в начале 60-х годов XIX века капонир превратили в политическую тюрьму. Сегодня здесь расположен музей "История использования сооружений Киевской крепости".
"Зеленый театр"
Советский кинотеатр под открытым небом, часть которого – казематная стена середины XIX века. Ее возвели, когда укрепляли Печерскую крепость. Сам кинотеатр появился в 1949 году. Однако позже в городе начали появляться другие интересные места, а "Зеленка" потеряла свою популярность. Место пытались восстановить последние годы, но не удалось.
Театр, по словам Грабовецкой, неоднократно горел, поэтому его окутывает множество легенд. Одна из них рассказывает, что якобы от "Зеленого театра" идут подземные ходы к Чернигову, и в них спрятаны золотые сокровища. Другие говорят, что ходы – это порталы в другое измерение, где бесследно исчезают люди и откуда периодически появляются привидения. "Зеленку" якобы до сих пор охраняет Хозяин, с которым обязательно надо поздороваться мысленно во время визита в это место, чтобы не навлечь беду.
КАК сообщал OBOZREVATEL, в сети опубликовали список самых ужасных и самых загадочных мест в столице Украины – Киеве. Это и Северный мост, и скульптура "Родина-Мать", и "Зеленый театр", и Байковое кладбище, и, конечно, Лысая гора.