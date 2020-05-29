В Киеве составили топ безлюдных мест: впечатляющие истории и фото

В сети ко Дню Киева, который будут отмечать 31 мая, опубликовали список из семи безлюдных (что актуально во время пандемии коронавируса) мест столицы для прогулок.

О них изданию The Village Украина рассказала гид, владелица бюро экскурсий Walk & Talk. Kyiv Tours София Грабовецкая.

Национальная академия изобразительного искусства и архитектуры (Вознесенский спуск, 20)

Территория бывшей духовной семинарии, а теперь академии искусств богато украшена скульптурами, работами студентов. По словам гида, здесь можно устроить настоящие соревнования по поиску памятника основателям города: Кию, Щеку, Хориву и сестре Лыбидь. Их лодка "припаркована" неподалеку фундаментов древней церкви ХІ века.

Национальная академия изобразительного искусства и архитектуры в Киеве The Village Украина

Национальная академия изобразительного искусства и архитектуры в Киеве The Village Украина

Национальная академия изобразительного искусства и архитектуры в Киеве The Village Украина

Грабовецкая отметила, что дойти до этого безлюдного места лучшее из Львовской площади, повернув на Кияновский переулок, 7а. Пройдя мимо шлагбаума, можно оказаться на паркинге с видом на Старокиевскую гору, Воздвиженку и дальнюю Андреевскую церковь.

Олеговка (улица Олеговская)

Одна из киевских гор, на которую, по словам гида, следует подниматься из Нижнего Вала. Идя вверх по улице Олеговской, можно увидеть необычные частные дома: стилизованный под немецкую архитектуру, старый деревянный с хорошей резьбой, современный таунхаус, здание-особняк, ворота которого выложены из желтого киевского кирпича и который "охраняют" статуи грифона и совы.

Олеговка в Киеве The Village Украина

Дорога к Олеговке в Киеве The Village Украина

Дорога к Олеговке в Киеве The Village Украина

Как отмечает девушка, дальше следует дойти к мечете Ар-Рахма – крупнейшей в Украине. За ней расположено Старообрядческое и мусульманское кладбища. Пройдя в глубину, можно оказаться на смотровой площадке, откуда открывается вид на индустриальную столицу.

Урочище Горбачиха (левый берег Днепра)

История об урочище Горбачиха берет свое начало с XIX века. Это песчаное возвышение, которое тянулось от села Выгуровщина до Русановского залива. Уже из конца XIX века Горбачиха – это урочище, отделенное от левого берега заливом (современное озеро Русановское). Оно превращается в остров только во время весенних паводков.

Урочище Горбачиха в Киеве The Village Украина

Урочище Горбачиха в Киеве The Village Украина

Руины на Бехтеревском переулке

Руины в дворике на Бехтеревском переулке, 8. Считают, что, когда разрушенное здание еще было домом, здесь жил украинский писатель Иван Нечуй-Левицкий.

Руины на Бехтеревском переулке в Киеве The Village Украина

Руины на Бехтеревском переулке в Киеве The Village Украина

По словам гида, есть версия, что дом построили в конце XIX века по заказу коммерсанта Орлова. Владелец планировал открыть здесь музей икон, но ему это не удалось. В советские времена в здании сделали общежитие, а с 90-х его след почти исчез.

Дача Хрущева (улица Герцена, 14)

На Лукьяновке есть небольшой парк, о котором все знают и который в народе называют дачей первого секретаря ЦК КПСС в 1953-1964 годах Никиты Хрущева.

В 1889 году участок на улице Герцена приобрел местный аптекарь Бельский. Через несколько лет он свел усадьбу в неоренессансном стиле по проекту архитектора Николая Казанского. Позже собственность аптекаря была национализирована. Сначала парк был доступен всем, а в 1930 году участок превратили в режимный объект.

Дача Хрущева в Киеве The Village Украина

Дача Хрущева в Киеве The Village Украина

Дача Хрущева в Киеве The Village Украина

Дача Хрущева в Киеве The Village Украина

С 1934 по 1937 годы на даче проживал тогдашний нарком внутренних дел Всеволод Балицкий, который был одним из организаторов сталинских репрессий. Уже в 1937 году Балицкого провозгласили врагом и расстреляли. После того усадьба некоторое время использовалась как лагерь для детей сотрудников НКВД.

Позже туда перебрался Хрущев вместе с женой. Тогда парк получил, по словам гида, чуть ли не царские роскоши. После Хрущева в имении некоторое время жил первый секретарь ЦК КП Украины (1963-1972) Петр Шелест. А вот его преемник Владимир Щербицкий от киевской дачи отказался. С тех пор территория парка вместе с домами перешла институту педиатрии.

Косой капонир (Госпитальная, 24)

Косой капонир построили в 1844 году как оборонительное сооружение Госпитального укрепления в системе Киевской крепости. Это полуподземное сооружение с толстыми стенами из кирпича и камней, в них расположены амбразуры и бойницы для пушек и ружей. Капонир расположен под углом к земляному валу крепости и поэтому получил название "косой".

Косой капонир в Киеве The Village Украина

Косой капонир в Киеве The Village Украина

Косой капонир в Киеве The Village Украина

Косой капонир в Киеве The Village Украина

Косой капонир в Киеве The Village Украина

Косой капонир никогда не использовали для боевых действий. Сначала его использовали для хранения оружия и артиллерийских запасов, а в начале 60-х годов XIX века капонир превратили в политическую тюрьму. Сегодня здесь расположен музей "История использования сооружений Киевской крепости".

"Зеленый театр"

Советский кинотеатр под открытым небом, часть которого – казематная стена середины XIX века. Ее возвели, когда укрепляли Печерскую крепость. Сам кинотеатр появился в 1949 году. Однако позже в городе начали появляться другие интересные места, а "Зеленка" потеряла свою популярность. Место пытались восстановить последние годы, но не удалось.

"Зеленый театр" в Киеве The Village Украина

"Зеленый театр" в Киеве The Village Украина

"Зеленый театр" в Киеве The Village Украина

Театр, по словам Грабовецкой, неоднократно горел, поэтому его окутывает множество легенд. Одна из них рассказывает, что якобы от "Зеленого театра" идут подземные ходы к Чернигову, и в них спрятаны золотые сокровища. Другие говорят, что ходы – это порталы в другое измерение, где бесследно исчезают люди и откуда периодически появляются привидения. "Зеленку" якобы до сих пор охраняет Хозяин, с которым обязательно надо поздороваться мысленно во время визита в это место, чтобы не навлечь беду.

КАК сообщал OBOZREVATEL, в сети опубликовали список самых ужасных и самых загадочных мест в столице Украины – Киеве. Это и Северный мост, и скульптура "Родина-Мать", и "Зеленый театр", и Байковое кладбище, и, конечно, Лысая гора.

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