В Киеве сорвали карантин в пунктах проведения ВНО

В Киеве семь пунктов проведения пробного внешнего независимого оценивания оказались не готовыми для приема участников.

Остальные 95 пунктов соответствуют требованиям, сообщает пресс-служба Государственной служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

"По результатам мониторинга в семи пунктах были выявлены нарушения требований постановления главного государственного санитарного врача Украины "Об утверждении временных рекомендаций по организации противоэпидемических мероприятий при проведении внешнего независимого оценивания и единого вступительного экзамена в период карантина в связи с распространением COVID-19", – указано в информации.

Среди нарушений названы: отсутствие медработников, сотрудники не были в полной мере обеспечены средствами индивидуальной защиты (маски, перчатки), отсутствовали антисептики и бесконтактные термометры.

Отмечается, что в Киеве накануне начала каждой сессии внешнего оценивания и вступительных экзаменов будут работать 10 рабочих групп для проведения мониторинга соблюдения противоэпидемических мероприятий в пунктах тестирования.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров отменил проведение пробного Внешнего независимого оценивания в Украине.