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8 апреля • обновлено в 22:17
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/ Жизнь столицы

В Киеве сообщили о минировании Александровской больницы

8.7т
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Неизвестные 8 апреля заявили о заминировании корпуса Александровской клинической больницы Киева, где находятся больные коронавирусом COVID-19.

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Об этом сообщили на странице "Киев оперативный" в Facebook. Правоохранители уже отправились туда.

"Только что на линию 102 поступил вызов о минировании 10-го корпуса Александровской больницы. По словам заявителя, он заложил 5 килограммов тротила, и в 03:00 ночи произойдет взрыв", – говорится в сообщении.

В Киеве сообщили о минировании Александровской больницы

В Киеве сообщили о минировании Александровской больницы

Киев оперативный

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Автор
Яра Дорош
Темы
Новости Киева и Киевской области Коронавирус
Место
Украина Киев
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