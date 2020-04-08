Неизвестные 8 апреля заявили о заминировании корпуса Александровской клинической больницы Киева, где находятся больные коронавирусом COVID-19.
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Об этом сообщили на странице "Киев оперативный" в Facebook. Правоохранители уже отправились туда.
"Только что на линию 102 поступил вызов о минировании 10-го корпуса Александровской больницы. По словам заявителя, он заложил 5 килограммов тротила, и в 03:00 ночи произойдет взрыв", – говорится в сообщении.
В Киеве сообщили о минировании Александровской больницы
Киев оперативный
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