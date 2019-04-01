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В Киеве сняли ограничение скорости: список улиц

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В понедельник, 1 апреля, в Киеве на 17 улицах разрешили ездить со скоростью до 80 км/ч.

Соответствующий список был утвержден на заседании городского совета, сообщается на сайте КГГА. Само решение было принято еще в октябре 2018 года.

Отмечается, что скорость до 80 км/ч – приемлема только в период с 1 апреля по 1 ноября.

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В Киеве сняли ограничение скорости

В Киеве сняли ограничение скорости

politeka.net

"Эти 17 участков являются приспособленными для более интенсивного трафика, поскольку не имеют наземных пешеходных переходов и пересечений транспортных потоков на одном уровне. При скорости 80 км/ч водитель может контролировать дорожную ситуацию, а пропускная способность столичных дорог сохраняется на нынешнем уровне", – прокомментировал секретарь Киевсовета Владимир Прокопов.

Изменения коснулись таких улиц:

  • ул. Победы (от Воздухофлотского путепровода до ул. Чернобыльской);

  • Большая Кольцевая дорога (от ул. Городской до пересечения с ул. Газопроводной и от ул. Газопроводной до Минского проспекта);

  • ул. Городская (от ул. Стеценко до Гостомельского шоссе) (при условии проведения капитального ремонта проезжей части);

  • Кольцевая дорога (от просп. Победы до ул. Трублаини);

  • Автодорога Р-69 (от ул. Озерной до границы Киева);

  • ул. Бандеры (от просп. Оболонского до Московского моста);

  • ул. Ватутина (от Московского моста до Керченской площади);

  • ул. Набережно-Рыбальская (от Гаванского моста до ул. Электриков);

  • Надднепрянское шоссе;

  • Набережное шоссе (от Почтовой площади до Надднепрянского шоссе);

  • Столичное шоссе (до вул. Ак. Заболотного);

  • ул. Саперно-Слободская (от ул. М. Гринченко до Южного моста);

  • ул. М. Бажана (от Южного мостового перехода до Харьковской площади);

  • ул. Броварская (от просп. Освободителей до ул. Братиславской и от ул. Киото до окончания населенного пункта "Киев") (при условии проведения капитального ремонта проезжей части);

  • бул. Перова (от ул. Воскресенской до ул. А. Навои);

  • ул. Е. Телиги (от ул. Ольжича до ул. Кирилловской);

  • ул. Соборности (при условии установки распределительного транспортного ограждения).

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве появился рейтинг самых опасных улиц, где за два прошедших года случилось самое большое количество дорожных аварий.

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Место
УкраинаКиев
Тег
авто
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