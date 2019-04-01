В Киеве сняли ограничение скорости: список улиц

В понедельник, 1 апреля, в Киеве на 17 улицах разрешили ездить со скоростью до 80 км/ч.
Соответствующий список был утвержден на заседании городского совета, сообщается на сайте КГГА. Само решение было принято еще в октябре 2018 года.
Отмечается, что скорость до 80 км/ч – приемлема только в период с 1 апреля по 1 ноября.
В Киеве сняли ограничение скорости
politeka.net
"Эти 17 участков являются приспособленными для более интенсивного трафика, поскольку не имеют наземных пешеходных переходов и пересечений транспортных потоков на одном уровне. При скорости 80 км/ч водитель может контролировать дорожную ситуацию, а пропускная способность столичных дорог сохраняется на нынешнем уровне", – прокомментировал секретарь Киевсовета Владимир Прокопов.
Изменения коснулись таких улиц:
ул. Победы (от Воздухофлотского путепровода до ул. Чернобыльской);
Большая Кольцевая дорога (от ул. Городской до пересечения с ул. Газопроводной и от ул. Газопроводной до Минского проспекта);
ул. Городская (от ул. Стеценко до Гостомельского шоссе) (при условии проведения капитального ремонта проезжей части);
Кольцевая дорога (от просп. Победы до ул. Трублаини);
Автодорога Р-69 (от ул. Озерной до границы Киева);
ул. Бандеры (от просп. Оболонского до Московского моста);
ул. Ватутина (от Московского моста до Керченской площади);
ул. Набережно-Рыбальская (от Гаванского моста до ул. Электриков);
Надднепрянское шоссе;
Набережное шоссе (от Почтовой площади до Надднепрянского шоссе);
Столичное шоссе (до вул. Ак. Заболотного);
ул. Саперно-Слободская (от ул. М. Гринченко до Южного моста);
ул. М. Бажана (от Южного мостового перехода до Харьковской площади);
ул. Броварская (от просп. Освободителей до ул. Братиславской и от ул. Киото до окончания населенного пункта "Киев") (при условии проведения капитального ремонта проезжей части);
бул. Перова (от ул. Воскресенской до ул. А. Навои);
ул. Е. Телиги (от ул. Ольжича до ул. Кирилловской);
ул. Соборности (при условии установки распределительного транспортного ограждения).
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве появился рейтинг самых опасных улиц, где за два прошедших года случилось самое большое количество дорожных аварий.
Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!