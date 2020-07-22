В Киеве сняли на видео километровые очереди за водой: что случилось

Вероника Ковбасюк Жизнь столицы 15:12, 22.07.2020 Обновлено: 15:28, 22.07.2020

В Киеве на Виноградаре 22 июля сняли на видео километровые очереди людей за водой в бювете.

Причиной стала авария в канализационном коллекторе 21 июля, повлекшая отключения. Соответствующий ролик опубликовали на странице Dtp.kiev.ua в Facebook (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Так, 21 июля на пересечении проспектов Порика и Правды произошла аварийная ситуация в канализационном коллекторе. Было временно перекрыто движение транспорта из-за ликвидации последствий ЧП.

Также без воды остались жители многих домов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве настоящий "гейзер" образовался на парковке супермаркета Novus. Инцидент произошел на бульваре Дружбы Народов.

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Кияни Жизнь столицы

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