За последние сутки, 4 сентября, в Киеве коронавирус обнаружили у 315 человек, среди них 7 медиков. Днем ранее в столице зарегистрировали 319 новых случаев. Всего в столице заболели – 14 792.

Как сообщает пресс-служба мэра Киева Виталия Кличко, четверо киевлян умерли от болезни (всего 234 человек).

Новые случаи заражения:

163 женщины в возрасте от 22 до 89 лет

132 мужчин в возрасте от 19 до 86 лет

9 девочек от 1 до 15 лет и 11 мальчиков от 4 лет до 17

Отмечается, что в больницы столицы попали 42 пациента. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели за минувшие сутки 97 человек. Всего коронавирус побороли 4713 жителя Киева.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе – 57. В Дарницком – 55. Но в Оболонском районе – 39 случаев.

В Киеве снова зафиксировали более 300 новых зараженных: свежая статистика по COVID-19

Как сообщал OBOZREVATEL, состоянием на 5 сентября COVID-19 в Украине и мире заразились почти 26,8 млн человек.

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