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14 апреля • обновлено в 16:11
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В Киеве снова ужесточат карантинные меры: когда и что введут

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На постах, выставленных на въездах в Киев, из-за распространения коронавируса COVID-19 с 16 до 20 апреля будет введен усиленный контроль.

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Об этом заявил мэр столицы Украины Виталий Кличко во время брифинга 14 апреля, который транслировала пресс-служба КГГА на своем YouTube-канале. В частности, речь идет об обязательной термометрии для пассажиров транспорта, который будет следовать в город (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Хочу отметить, что с четверга, 16 апреля, до следующего понедельника мы усиливаем контроль на постах, выставленных на въездах в Киев", – подчеркнул Кличко.

В Киеве снова ужесточат карантинные меры. Иллюстрация

В Киеве снова ужесточат карантинные меры. Иллюстрация

"В частности, вводится обязательная термометрия для пассажиров транспорта, следующего в столицу. Это касается автобусов, грузо-пассажирского и легкового транспорта, перевозящего более трех пассажиров (включая водителя)", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В Киеве и области по состоянию на утро 14 апреля подтвердили 775 случаев коронавируса COVID-19. В самой столице их количество возросло до 551, а на территории области – до 224.

  • В Киеве среди людей, у которых за последние сутки обнаружили COVID-19, 26 женщин в возрасте от 26 до 74 лет, 24 мужчины в возрасте от 21 до 82 лет, а также шестеро детей (трое девочек и столько же мальчиков) в возрасте до 7 лет.

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Автор
Вероника Ковбасюк Вероника Ковбасюк
Темы
Коронавирус Новости Киева и Киевской области
Персона
Виталий Кличко
Место
Украина Киев
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